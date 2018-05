Bianucci risponde con un invito a Fratelli d’Italia: ‘Dal confronto rispettoso solo arricchimento per tutti’

LUCCA – Non ha dubbi, Daniele Bianucci, in merito alla questione sollevata da Fratelli d’Italia sulla presentazione del libro di Monica Cirinnà nella chiesa di Santa Caterina: «Tutti hanno il diritto di avere le proprie opinioni e, fatto salvo il rispetto che deve essere alla base di ogni confronto, ritengo che sarebbe molto interessante che portassero le loro idee nel dibattito, in modo che potremmo tutti arricchirci attraverso nuovi punti di vista».

E’ un invito, quindi, quello che il consigliere comunale rivolge non solo a Fratelli d’Italia ma anche «A tutti quelli che hanno delle perplessità, che vogliono fare domande e vogliono chiarirsi».

Quelle organizzate in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, infatti, sono iniziative che, come dice lo stesso consigliere, sono «il più aperte possibile al confronto», sempre purché questo si basi sul reciproco rispetto, condizione minima per qualsiasi dialogo si voglia instaurare.

«Penso – prosegue Bianucci – che attraverso il dialogo si possa solo crescere e confrontarsi con idee diverse dalle proprie è un qualcosa che ritengo sempre e comunque molto importante: per questo invito tutti coloro che vogliano parlare a venire alle nostre iniziative».

Gli fa eco l’assessore di Capannori Lia Miccichè: «Del resto quella che celebriamo è una giornata improntata sulla difesa dei diritti e, quindi, quale diritto più grande esiste che non sia quello di poter sostenere le proprie idee? E’ anzi auspicabile che chi ha domande o perplessità si avvicini e le porti nel dibattito che così potrà diventare ancora più interessante».