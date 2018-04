Bf Porcari: tre ragazze convocate al Trofeo Carloni

PORCARI – Tre ragazze del Basket Femminile Porcari prenderanno parte al Trofeo Fosco Carloni (ex Trofeo delle Province) che si terrà a San Vincenzo il 30 aprile e 1 maggio. Alla manifestazione parteciperanno atlete di tutta la Toscana classe 2005 e il Bf Porcari sarà rappresentato a questa importante kermesse da Federica Papa, Sara Melchino e Valentina Diroma.

Tutte e tre fanno parte del roster dell’Under 14 Silver allenata da Francesca Salvioni e anche dell’Under 14 Gold, guidata da Simone Taddei e sono protagoniste con i colori gialloblu in entrambi i campionati.

La convocazione delle tre ragazze è ovviamente motivo d’orgoglio per il club, dal momento che sul parquet di San Vincenzo scenderanno i più interessanti prospetti della Toscana suddivisi in quattro rappresentative che si sfideranno per conquistare l’ambito trofeo.

Intanto proprio l’Under 14 Gold ha iniziato la seconda fase di classificazione superando 80-43 la Pf Montecatini (parziali 21-6, 43-20, 61-34). Il tabellino: Melchino 2, Serafini 5, Donatini F. 8, Bertini, Gaina 4, Menchini 4, Donatini A.12, Giuliani 18, Piga 4, Tocchini M.16, Papa 7, Tocchini F. All. Taddei.

Domenica 15 seconda partita con la Pallacanestro Femminile Prato: palla a due alle ore 11,15 alla palestra Toscanini.