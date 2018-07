Betti (SìAmoLucca): “L’Asl vuole abolire l’ortopedico in servizio la notte e nei festivi al San Luca, no ad altri tagli”

LUCCA – <<Ci risulta che la direzione generale dell’Asl NordOvest vuole sopprimere la guardia medica nelle ore notturne e nei giorni festivi all’interno del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Luca, affidandosi al servizio di reperibilità solo per le urgenze. Una decisione che sarebbe incomprensibile, in considerazione del fatto che si tratta di una figura professionale presente dal 2000, visto anche che l’organico dei medici è sempre più in numero insufficiente e soprattutto considerato che i traumi sono da sempre il motivo maggiore degli accessi al Pronto soccorso sia di giorno che di notte>>.

A denunciare la negativa prospettiva è Roberta Betti, segretario della lista civica SìAmoLucca. <<La presenza dell’ortopedico reperibile solo per le urgenze comporterebbe che chi arriva al Pronto soccorso, debba attendere l’arrivo del medico che magari abita fuori Lucca, ingolfando ancora di più il lavoro del Pronto soccorso stesso, con un aggiunto rischio clinico per i pazienti – aggiunge la Betti -. La popolazione dovrebbe rivolgersi inevitabilmente, in caso di necessità, al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cisanello, dove il medico di guardia è disponibile 24 ore su 24. Insomma, si va verso un ulteriore impoverimento dell’ospedale di Lucca>>.

Il segretario di SìAmoLucca, evidenziando come l’assenza del medico di guardia lascerebbe anche tutti i ricoverati del reparto scoperti di questa figura sia di notte che nei giorni festivi, chiede all’Asl di rivedere questa decisione e invita Tambellini, in qualità di presidente della Conferenza dei sindaci, a farsi carico di questo problema, bloccando il provvedimento.