Benvenuto Elianto, il catamarano accessibile ai disabili

VIAREGGIO – È stato presentato questa mattina, nei locali del Club Nautico di Viareggio, il catamarano a vela accessibile a tutti. Elianto, questo è il suo nome, è stato costruito nell’ambito del progetto “Sole senza frontiere”, ha la capacità di accogliere tutti senza barriere architettoniche ed è sostenibile al cento per cento.

L’imbarcazione di sessanta piedi è infatti capace di ospitare a bordo fino a 10 persone con disabilità motorie e questo grazie alla realizzazione della Fondazione Mare Oltre onlus con il contributo della Fondazione CRL e della Fondazione BML.

Alla conferenza erano presenti il Vice Sindaco di Viareggio Valter Alberici, il consigliere regionale Stefano Baccelli, il Comandante della Capitaneria di Porto Giovanni Calvelli, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, il Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Oriano Landucci, e i rappresentanti di alcuni dei partner che hanno sostenuto il progetto.

Elianto non è una semplice imbarcazione ma una sfida coraggiosa che unisce due temi molto importanti e difficilmente realizzabili: le barriere architettoniche e la sostenibilità.

Il progetto “Sole senza frontiere” nasce proprio per creare un’occasione per tutti, per dare la possibilità a tutti di navigare e godere della natura, del mare e della vela. Elianto, oltre ad essere un sogno diventato realtà, si presenta come un passo verso un futuro accessibile a tutti, dove anche i portatori di disabilità fisiche, psichiche e psicomotorie non debbano rinunciare ai piaceri della vita come un giro in barca a vela. Il catamarano è infatti interamente percorribile in tutta la sua lunghezza, sia nella parte superiore che sottocoperta. La costruzione è ex novo ed ogni cosa concepita, studiata e realizzata seguendo le medesime linee guida: dalla cucina ai bagni, dal salone alle cabine.

Non da sottovalutare il valore aggiunto: la sostenibilità. Elianto è un esempio concreto di come si possa esplorare il mare a impatto zero essendo carbon free, cioè fabbricato con prodotti non derivati dal petrolio. I materiali utilizzati sono alluminio e legno riciclato e sole e vento saranno i suoi principale carburanti attraverso un sistema di pannelli fotovoltaici che renderanno la barca energicamente indipendente.

Una sfida contro i pregiudizi volta all’inclusione sociale intrecciata alla protezione ambientale: questo è Elianto. Un progetto in cui convivono sostenibilità, ricerca e innovazione.

Testimoni del successo dell’iniziativa i numerosi partner come la Regione Toscana, Comune di Viareggio, CIP Comitato Paralimpico, Club Nautico Versilia, Astrolabio Firenze e gli importanti finanziatori tra cui Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Lo scafo è da oggi visibile nel porto di Viareggio per tutti coloro che vorranno apprezzare il fascino di un mare senza frontiere.