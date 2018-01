Ristoratori: confermato Stefani alla guida

LUCCA – Riparte da Benedetto Stefani il nuovo direttivo provinciale di Fipe Ristoratori. Volti nuovi e conferme per il sindacato di categoria di Confcommercio Lucca e Massa Carrara. Stefani, titolare dell’Antica Trattoria Stefani di San Lorenzo a Vaccoli, è stato riconfermato alla guida del sindacato nel quale è membro di giunta a livello nazionale.

Eletti vicepresidenti Michele Tambellini, titolare della Trattoria Da Gigi, e Cristiano Tomei, lo chef de L’Imbuto e titolare anche del ristorante Satura.

Il consiglio vede al suo interno rappresentati di tutto il territorio provinciale di Lucca, dalla Piana alla Garfagnana alla Versilia. Questo l’elenco completo.

Per Lucca: Corrado Pacini (La Buca di Sant’Antonio), Samuele Cosentino (Gli Orti di via Elisa), Antonio Fava (Osteria Dal Manzo), Stefano Terigi (Il Giglio), Tommaso Martinelli (Il Punto), Stefano De Ranieri (Il Mecenate), Simona Del Ry (Peperosa), Aurelio Burattini (Antica Locanda di Sesto), Vito Cipolla (Antica Locana dell’Angelo), è presente anche Stefano Micheloni (Enoristorante Micheloni) presidente dell’Associazione Cuochi Lucchese.

Per la Piana: Antonio Pirozzi (Antico Ristorante Forassiepi); per la Garfagnana Gianni Dini (Il Baretto), Gianluca Guidi (La Maestà della Formica) e Giordano Andreucci (Il Pozzo); per la Versilia: Antonio Nutini (Il Marcantonio).

«Un consiglio rinnovato per quasi l’80% e che subito avrà temi importanti da affrontare – afferma Stefani – oltre alle questioni sindacali che interesseranno i vari territori, ci aspetta un 2018 all’insegna del gusto. Infatti, i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dei beni culturali e del turismo hanno proclamato il 2018 “Anno nazionale del cibo italiano”. Come consiglio ci siamo messi al lavoro per realizzare un evento importante con l’obiettivo di farlo proseguire negli anni. L’ambizione è portare la cucina lucchese nel mondo e la cucina internazionale a Lucca».

Dopo i primi due incontri annuali per il rinnovo del direttivo e la nomina di presidente e vicepresidenti, il consiglio si ritroverà ancora il prossimo 19 gennaio proprio per definire al meglio l’iniziativa.