“Bello, elegante e con la fede al dito”, il nuovo libro di Andrea Vitali presentato ad Artè

CAPANNORI – Martedì 20 febbraio alle ore 21 al cinema teatro Artè di Capannori è in programma la presentazione del libro di Andrea Vitali “Bello, elegante e con la fede al dito” edito da Garzanti.

Il medico-scrittore di Bellano, autore di moltissimi best seller come ‘Una finestra vistalago’, ‘Olive comprese’, ‘Almeno il cappello’, presenterà il suo nuovo lavoro. Un piccolo appartamento sul lago, una bella ragazza senza inibizioni e un medico affascinante che sta per cacciarsi nei guai…Sono gli ingredienti di “Bello, elegante e con la fede al dito”. Tra intrighi e leggerezza ci sarà anche il tempo per una chiacchierata a tutto tondo con il noto scrittore.

L’iniziativa rientra nel programma di “I venerdì letterari” la serie di incontri con gli autori del panorama nazionale promossa dal Comune con l’organizzazione dell’associazione Ecoeventi e la collaborazione della Libreria Ubik Lucca. Ingresso libero. Per informazioni Biblioteca G.Ungaretti tel 0583 936427, artemisia@nullcomune.capannori.lu.it.