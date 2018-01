‘Befane’ e ‘Befanotti’ di Potere al Popolo Lucca in giro nei quartieri per far conoscere la loro proposta politica

LUCCA – Sabato 6 gennaio le befane e i befanotti di Potere al Popolo Lucca saranno in giro a San Vito, Sant’Anna e Pontetetto per offrire omaggi mangerecci e condividere le loro proposte per le politiche abitative e la riqualificazione delle periferie. In un paese colpito da una crisi decennale, le case, le città e i servizi pubblici essenziali diventano sempre più centrali nella corsa al profitto, e Lucca non fa eccezione. A fronte della concentrazione delle risorse economiche sullo sviluppo di una città-vetrina, le aeree abitative decentrate vengono marginalizzate e dimenticate, private dei servizi essenziali ed escluse dalle politiche culturali che potrebbero ricostruire la vita comunitaria dei quartieri periferici, migliorandone la qualità della vita. Potere al Popolo Lucca crede che la riqualificazione urbanistica e quella sociale siano due versanti di uno stesso progetto: non è possibile costruire una comunità solidale e sicura in assenza di un ambiente dignitoso e decoroso in cui i servizi essenziali sono efficienti e gli spazi per la vita di quartiere sono numerosi, vari – dagli spazi gioco alla gestione del verde pubblico per le attività all’aperto dei residenti – e ben tenuti. Potere al Popolo per noi significa realizzare la democrazia nel suo senso vero e originario, ridistribuendo le ricchezze e valorizzando tutto il territorio.