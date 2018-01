Befana 2018: a Camaiore tanti gli appuntamenti per l’Epifania

CAMAIORE – Fitto il calendario di appuntamenti che tradizionalmente accompagnano l’arrivo dell’Epifania nel territorio del Comune di Camaiore. Venerdì 5 e sabato 6 gennaio 2018 i gruppi folcloristici porteranno la loro allegria contagiosa sui palchi delle rassegne e nelle case dei camaioresi.

Numerose le occasioni per ascoltarli: si parte nel pomeriggio del 5 con la 35° Rassegna delle Befane, organizzata dal Gruppo Sportivo della Misericordia di Capezzano Pianore. Dalle ore 15 alle ore 19 i vari gruppi si alterneranno sul palco di piazza Romboni, sotto il campanile della Chiesa della frazione capitale dell’Epifania. Successivamente i festeggiamenti si sposteranno in via Italica, nella zona dell’intersezione con via Masini, dove il Centro Commerciale Naturale “Le Botteghe della Befana” offrirà musica, intrattenimento e giochi per bambini fino a notte inoltrata.

Nel centro storico di Camaiore il Rione La Rocca A.S.C.S ospiterà le varie compagnie nella zona di via Vittorio Emanuele vicina al Teatro dell’Olivo. Dalle 15 alle 19, cibi tradizionali, musica dal vivo e animazione per i più piccoli.

Il 6 gennaio la festa contagia Marignana: dalle ore 12 la consegna delle calze, poi alle 14 la benedizione dei bambini e l’arrivo della Befana in elicottero alle ore 15. Il tutto condito dalla possibilità di scattare i selfie con la simpatica vecchina, la lotteria dell’Epifania, il mercatino e l’esposizione degli elaborati delle scuole dell’Infanzia e della Primaria e l’ampio servizio di ristorazione con prodotti tipici locali. Da segnalare il servizio navetta