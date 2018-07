Beach Volley: al ‘Giurlani’ la Versilia sorride d’argento

VIAREGGIO – Sorrisi… d’Argento per la Versilia al Mix Giurlani Summer Edition 2018, il più grande torneo di beach volley misto 2×2 d’Italia organizzato dall’associazione To Be Sport Events in collaborazione con il bagno Andrea Doria di Torre Del Lago Puccini che, per il terzo anno consecutivo, ha ospitato e supportato l’evento nell’intero fine settimana.

Oltre 300 le persone, fra atleti, accompagnatori e tifosi, che hanno colorato di musica, sport e divertimento la Marina torrelaghese: dopo la fase preliminare, con gironi all’italiana, le 96 coppie in gara sono andate a comporre i tre tabelloni a eliminazione diretta Gold, Silver e Bronze, formati in base alla graduatoria generale scaturita dai punteggi di qualificazione.

Dal Silver e dal Bronze sono arrivati i risultati migliori dei beachers versiliesi. Nel primo, la viareggina Cecilia Batori e il massese Luca Landi hanno conquistato il gradino più alto del podio (punteggio 2-0) a scapito della coppia tutta “made in Versilia” Enrico Orsi-Lara Pellegrini; terzo classificato il duo di Massa Giacomo Raineri-Serena Arrighi.

Con identico score, i versiliesi Alessandro Mariani e Daniela Russo si sono arresi nel tabellone Bronze al binomio tosco-romagnolo Giuseppe Castiglione-Federica Salvini; terzo gradino del podio per Luca Occhini e Federica Cerri, entrambi di Milano.

Nessuna rappresentanza locale, invece, nel torneo Gold, concluso da un match al cardiopalma che ha tenuto gli spettatori incollati al campo centrale dell’Andrea Doria fino all’ultimo punto. Ad alzare il trofeo più ambito sono stati l’argentino Juan Cuda e la pisana Chiara Puccini, che hanno superato per 2-1 (parziali 13-21, 21-16, tie break 15-12) la coppia di Massa formata da Lorenzo Carotenuto-Sara Franzoni; terzi classificati, infine, i romani Emanuele Belfiore e Cristiana Monachesi.

Fatte premiazioni e ringraziamenti di rito, in particolare ai numerosi e prestigiosi marchi che hanno sostenuto l’evento (oltre a Giurlani Caffè e Mizuno, anche Soveco, Bata Lido di Camaiore, Magazzino Paris, Chiggiato Trasporti, Fonte Azzurrina, Kalibio, Antica Norcineria, DIB hotel, Di Sana Pianta, Coop Tesori Bio, Camping Europa, Ristorante Giuly e Radio Nostalgia, media partner della manifestazione), all’Andrea Doria è già partito un altro conto alla rovescia: quello per il Città di Viareggio-Memorial Federico Paris, l’attesissimo torneo internazionale di beach tennis in programma dal 25 al 29 luglio.