Beach Tennis: Memorial Paris, ci sono tutti i top players

VIAREGGIO – Ci saranno nove dei primi dieci giocatori e giocatrici del mondo, a contendersi l’ottavo “Città di Viareggio – Memorial Federico Paris”, il torneo internazionale di beach tennis organizzato dall’associazione Bad Players che si svolgerà dal 25 al 29 luglio sulla sabbia del bagno Andrea Doria, a Torre del Lago Puccini. Un appuntamento che si conferma fra i best tournament del circuito e un banco di prova decisivo per i top players in vista dei Mondiali di specialità, che si disputeranno a Pinarella di Cervia dal 30 luglio.

L’entry list si è chiusa con 50 coppie iscritte nel tabellone maschile e 27 nel femminile: occhi puntati sui primi della classe, Cramarossa-Garavini da una parte e Gasparri-Bacchetta dall’altra. Il lotto dei partecipanti, tuttavia, sarà completo quando verranno inseriti anche gli iscritti tramite il meccanismo dell’alternative list, aperta fino alla vigilia del torneo e che sta tuttora raccogliendo adesioni.

Ma non si giocherà solo nei due tabelloni con montepremi in denaro: ci saranno, infatti, altri 10 tornei che li accompagneranno nei cinque giorni della manifestazione. Doppio maschile e femminile ITF no prize money, misto ITF, doppio maschile e femminile Under 14 e 16, doppio maschile e femminile Open, doppio maschile Open limitato A+B: per alcuni di questi le iscrizioni si chiuderanno fra il 24 e il 28 luglio. Tutte le informazioni sul portale www.wikibeach.it, nella sezione dedicata al torneo.