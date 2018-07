Beach Tennis: Elena Francesconi convocata in Nazionale

VIAREGGIO – Dopo il titolo regionale under 14, lo scudetto italiano indoor under 12 e il “triplete” agli ultimi campionati nazionali outdoor nelle categorie under 12, 14 e 16, per la giovanissima Bad Players Elena Francesconi è arrivata anche la convocazione in Nazionale.

Elena, 11 anni, è stata infatti selezionata per far parte della rappresentativa Azzurra che, dal 6 al 12 agosto, parteciperà all’ITF Beach Tennis World Team Junior Championship, i Campionati mondiali giovanili a squadre di beach tennis in programma a Mosca.

L’Italia Junior affronterà sulla sabbia russa altre dieci Nazionali, fra le quali il Venezuela (detentore del titolo mondiale di categoria), il quotatissimo Brasile e un agguerrito plotone europeo guidato da Spagna e Germania. I match si svilupperanno su tre sfide di doppio: maschile, femminile e misto.

“Dire che siamo entusiasti è poco – è il primo commento in casa Bad Players – sarà un’esperienza fantastica per Elena e siamo sicuri che saprà dare un ottimo contributo alla Nazionale giovanile. Facciamo un immenso in bocca al lupo a lei e a tutti gli Azzurri, Senior e Junior, che saranno impegnati a Mosca. Questa grande notizia, insieme ai risultati ottenuti da tutti i nostri ragazzi nelle ultime competizioni nazionali, ci riempie d’orgoglio e ci da un’altra conferma che 4 anni fa abbiamo fatto la scelta giusta, con l’adesione alla Beach Tennis School di Paolo Tazzari: siamo migliorati tecnicamente, come maestri, ma soprattutto abbiamo imparato a trasmettere nel modo migliore ai nostri allievi un modello di comportamento, fatto di rispetto, correttezza e squadra”.