Basta abbandoni lungo le strade: per turisti e non residenti ci sono le isole ecologiche

VIAREGGIO – Smaltire i rifiuti in modo corretto, senza orari e vincoli del giorno di ritiro: a questo servono le Isole Ecologiche Informatizzate (Cam). Il metodo semplice e veloce, dedicato ai turisti e ai non residenti, per fare la differenziata.

Le Isole Ecologiche Informatizzate, note anche con l’acronimo Cam (Centro Ambiente Mobile), sono strutture chiuse per il conferimento dei rifiuti urbani da parte di utenze autorizzate: per quanto riguarda il comune di Viareggio sono riservate ai non residenti.

Dotate di un sistema di riconoscimento dell’utenza tramite badge, le Cam integrano il sistema di raccolta porta a porta e sono principalmente impiegate in zone caratterizzate da elevato numero di utenze non residenti, o interessate da flussi turistici significativi, per le quali risulta difficoltoso il rispetto di calendari di raccolta.

A Viareggio le zone a cui spetta l’accesso alle Cam sono: Centro-Mare, Centro-Stazione, Città Giardino-Don Bosc, Passeggiata-Terrazza della Repubblica, Marco Polo, Terminetto e Migliarina.

Le Cam attualmente si trovano:

– in Piazza D’Azeglio

– in via Alfredo Catalani

– in via Aurelia Nord, angolo via Repaci

– Entro la prossima settimana sarà installata una nuova Cam in Piazza della Pace a Torre del Lago.

«Vogliamo incentivare l’uso del badge da parte dei turisti e dei non residenti – sottolinea l’assessore con delega all’Ambiente Federico Pierucci -: l’uso della Cam è un modo semplice, veloce e gratuito, per fare correttamente la differenziata senza il vincolo dei giorni di ritiro».

«Un segnale importante potrebbe venire dai proprietari che affittano appartamenti per l’estate – sottolinea l’assessore –: dotando le utenze del badge e dell’opuscolo informativo (che Sea Risorse sta portando in questi giorni in tutte le case), anche il turista di passaggio può smaltire correttamente i rifiuti, senza restare nell’imbarazzo di non sapere cosa farsene».

«Niente ovviamente giustifica l’abbandono in strada del sacchetto una volta lasciata la città – conclude Pierucci – ma fornire i nostri turisti di tutte le informazioni utili è un gesto di civiltà: un atto dovuto per la bellezza di Viareggio»

Come si può accedere alle Cam? La tessera elettronica nominativa

Le Cam sono riservate alle utenze domestiche non residenti che vi accedono grazie ad un badge, ossia una tessera elettronica nominativa.

La tessera viene consegnata insieme al kit per la raccolta porta a porta o può essere ritirata negli uffici di Sea Ambiente (via Comparini, 186, loc. Bicchio, Viareggio), tutti i sabati, tranne i festivi, dalle 9 alle 13.

Quali rifiuti si possono conferire nelle Cam?

Alle isole ecologiche è possibile conferire gratuitamente tutti i rifiuti solidi urbani, ovviamente differenziandoli in modo corretto: quindi, organico, multimateriale, carta, vetro, indifferenziato o Rur. Alle Cam non è possibile conferire sfalci o potature.

L’unico limite previsto è di 52 conferimenti annui per il Rur (Rifiuto Urbano Residuo).

Una volta esaurito il numero di conferimenti concessi per lo smaltimento del RUR e passato almeno 1 anno dalla data della consegna della tessera, è possibile effettuare una ricarica recandosi al punto di consegna Sea.

Come funziona il conferimento nelle Cam?

La procedura è semplice e immediata: basta premere il pulsante in corrispondenza della bocchetta che si vuole aprire per lo smaltimento. Quando sul display compare la scritta «identificarsi» è necessario appoggiare la tessera nello spazio indicato a destra del display. Dopo alcuni secondi compariranno nome e cognome dell’utente e il numero di conferimenti Rur ancora disponibili. A questo punto la bocchetta prescelta verrà sbloccata e sarà riconoscibile anche dai led sottostanti accesi.

Durante la procedura è importante seguire i passi in successione e rispettare i tempi tecnici richiesti.

Cosa fare in caso di smarrimento della tessera?

In caso di smarrimento o furto della tessera è necessario fare una segnalazione all’indirizzo di posta elettronica segreteria@nullseaambiente-spa.it e, dopo almeno due giorni, presentarsi negli uffici di Sea Ambiente (via Comparini, 186, Bicchio, Viareggio) per richiedere la sostituzione