Basket Porcari: l’Under 16 è già promossa alla seconda fase

PORCARI – L’Under 16 del Basket Femminile Porcari vince ancora e conquista in anticipo l’accesso alla seconda fase del torneo, quella che vedrà le migliori otto squadre contendersi il titolo regionale. Per il resto nelle prime partite del 2018 un successo e una sconfitta per l’Under 14 Silver, battute d’arresto per Promozione e Under 14 Gold. Vediamo il quadro dei risultati.

Promozione. Bf Porcari – Nico Basket 52-55 (10-11, 30-22, 39-39). Tabellino Porcari: Petroni 6, Peri, Castiglioni 8, Belfiori 19, Parlanti 2, Giovacchini 9, Ricci, Raffaelli 2, Alberici, Baroni, Baglioni 9, Pagnini. Coach Berti.

Dopo un buon primo tempo, la squadra subisce troppo nel terzo quarto e perde la sfida con una delle pretendenti al salto di categoria. Prossimo impegno il 28 gennaio al Palasuore, ore 18, contro il Basket Team 87 Pistoia.

Under 16. Massa e Cozzile – Bf Porcari 49-57 (7-19, 20-34, 37-50). Tabellino Bf Porcari: Guzija, Tocchini 4, Martini 3, Granata 6, Bartoli 11, Giannini, Paoli, Fusco 9, Manzoli, Giusti 12, Marku, Pisani 12. Coach Salvioni.

Successo importante che vale la certezza del secondo posto alle spalle della Cestistica Rosa Prato e quindì dà accesso alla seconda fase che assegnerà il titolo regionale di categoria fra le migliori 8 squadre toscane. Intanto c’è da giocare l’ultima gara della prima fase sabato alle 18.30 al Palasuore contro Le Mura Spring.

Under 14 Gold. Bf Porcari – Pf Firenze 49-51 (18-13, 29-27, 41-35). Tabellino Bf Porcari: Papa 4, Piga, Donatini F. 13, Bertini, Donatini A. 2, Serafini, Menchini, Diroma, Tocchini 6, Giuliani 11, Vasilache 9, Bianchi 4. Coach Taddei.

Sconfitta amara per le ragazze di Taddei, che subiscono il canestro decisivo a una manciata di secondi dalla fine. Si torna in campo mercoledì 17 a Ghezzano contro il Gmv.

Under 14 Silver. Bf Porcari – Bf Pontedera 38-56 (9-12, 27-25, 33-38). Tabellino Bf Porcari: Perondi, Fusari, Spinetti, Stefani 2, Marsili, Cavalzani 5, Uberti, Tocchini 4, Bianchi 4, Simi, Papa 18, Diroma 5. Coach Salvioni.

Bf Porcari – Pf Firenze 49-43 (10-11, 19-25, 36-33). Tabellino Bf Porcari: Perondi, Fusari 2, Spinetti, Stefani, Marsili, Cavalzani 2, Ter Braake, Bianchi 9, Simi, Papa 19, Diroma 10, Melchino 7. Coach Salvioni.

L’Under 14 Silver cede nell’ultimo quarto a Pontedera ma si riscatta subito dopo contro la Pf Firenze. Adesso turno di riposo. Prossimo impegno il 28 alla palestra San Marcellino contro Florence.

Esordienti. Sta per riprendere anche la stagione delle Esordienti di Adele Fanucchi con la seconda fase. La squadra, imbattuta nella prima fase, è stata inserita in un girone di ferro con Pontedera, San Giovanni Valdarno, Empoli e Ghezzano. Prima sfida giovedì 25 alle 19 al Palasuore contro Pontedera.