Basket Porcari: i risultati di tutte le squadre

PORCARI – Il successo dell’Under 14 Silver sul campo di Pontedera e quello dell’Under 14 Gold a Firenze sono i risultati che illuminano la settimana di gare delle formazioni giovanili del Bf Porcari.

Le ragazze di Francesca Salvioni hanno conquistato la vittoria al termine di una partita sempre in equilibrio e dalle grande emozioni e con questi due punti si confermano nella parte alta della classifica.

Brave anche le giocatrici di Simone Taddei che confermano il loro momento positivo con il blitz a Firenze. Sconfitte invece Promozione e Under 16.

Ecco il quadro dei risultati.

Under 14 Silver. Bf Pontedera – Bf Porcari 48-51 (9-7, 19-21, 36-37).

Tabellino Porcari: Fusari, Diroma 4, Papa 30, Spinetti, Stefani, Melchino 8, Marsili 5, Cavalzani, Uberti, Ter Braake, Tocchini, Bianchi 4. All. Salvioni.

Prossima gara sabato alle 16 sul campo della Pf Firenze.

Under 14 Gold. Pf Firenze – Bf Porcari 53-64 (11-15, 23-29, 36-49). Tabellino Porcari: Melchino, Donatini F. 9, Bertini 2, Gaina 5, Menchini, Donatini A. 9, Diroma, Vasilache 18, Giuliani 13, Piga, Tocchini 8. All. Taddei.

Prossima gara giovedì 15 alle 19,15 contro Ghezzano al Palasuore.

Promozione. Bf Porcari – Galli San Giovanni Valdarno 44-48 (12-20, 23-26, 28-40).

Tabellino Porcari: Petroni 2, Castiglioni 14, Belfiori 4, Casentini 1, Parlanti 8, Cardella 4, Giovacchini, Ricci 2, Raffaelli, Alberici 2, Baroni 2, Baglioni 5. All. Berti.

Prossima gara domenica 18 alle 18.30 sul parquet della Nico Basket.

Under 16. Bf Pontedera – Bf Porcari 60-49 (16-8, 32-25, 48-40).

Tabellino Porcari: Guzja, Tocchini 1, Martini 2, Granata, Bartoli 10, Giannini, Fusco 8, Manzoli, Giusti 11, Del Carlo 6, Marku 2, Pisani 9. All. Salvioni.

Bf Porcari – Cestistica Rosa Prato 57-74 (21-24, 38-42, 49-54).

Tabellino Porcari: Guzja, Tocchini, 2, Martini, Granata 6, Bartoli 23, Giannini, Fusco 6, Manzoli, Giusti 13, Del Carlo 4, Marku, Pisani 4. All. Salvioni.

Prossima gara lunedì 19 in casa contro Use Empoli (inizio ore 21).