Basket Le Mura: Torino espugna il PalaTagliate dopo 2 overtime

LUCCA – Una Lucca incerottata è costretta a lasciare i 2 punti alla Fixi Piramis Torino al termine di un match che sembrava ben indirizzato all’intervallo. Le biancorosse pagano una pessima ripresa da soli 19 punti e nel convulso finale sono le ragazze di coach Riga ad avere la meglio.

La cronaca

Partita dura tra Torino e Lucca con le due squadre che non si risparmiano fisicamente, gli arbitri scelgono di assecondare le formazioni, ne esce un primo quarto di rara intensità dove Lucca fa valere la sua difesa e il maggiore talento offensivo.

Dopo 4 minuti dove si segna col contagocce, la Gesam Gas & Luce inserisce le marce alte e grazie alle sue straniere trova il 18 a 6, prima che una fortunosa tripla di Pertile fissi il punteggio di fine primo quarto sul 18-9.

Il secondo parziale si apre con una bella penetrazione di Gill, in dubbio per la partita tra le più positive nelle file ospiti, che riporta Torino a contatto, ma l’attacco lucchese ribatte colpo su colpo e si va all’intervallo lungo col divario invariato 34-25.

La ripresa è tutta di Torino, Lucca resta 7 minuti senza segnare e le ospiti ne approfittano trovando il vantaggio grazie alle buone giocate di Milazzo e Gill, si va agli ultimi 10 minuti con le piemontesi avanti 44-42.

L’attacco lucchese non riesce ad incidere, dopo 15 minuti dall’intervallo Lucca ha messo a tabellone solo 10 punti ma Torino manca di cinismo e la partita si trascina punto a punto fino alla sirena.

La logica conseguenza non può che essere l’overtime che le squadre approcciano sul 53 pari.

È una battaglia: Lucca sembra averla vinta dopo una tripla di Nicolodi che poco dopo avrebbe un facile lay-up per allungare al +5 ma rifiuta il tiro, a recriminare di più è Torino che prima pesca il +2 con un canestro in tuffo di Milazzo, sarà l’ultimo della sua partita (uscirà nell’azione seguente per 5 falli) e poi avrà il possesso per vincere la gara a 15 secondi dal termine. Niente da fare e secondo overtime sul 60 pari.

Le due squadre sono stremate ma a tenere i nervi più saldi è la Fixi Piramis che con Quarta e Gill guadagnano subito il +4, Lucca lotta sino alla fine ma a poco serve perché i due punti prendono la strada di Torino. Il finale è 70-67.

Il commento

A fine gara Barbiero non fa sconti alla sua squadra “Sono sconfitte che fanno male perché arrivano per demeriti nostri. Non abbiamo giocato di squadra, le giocatrici, nonostante ci stiamo lavorando da un po’ di tempo, tendono a non aiutarsi in campo e non so darmi una spiegazioni del perchè. Non eravamo certamente al meglio fisicamente ma non siamo alla ricerca di alibi per questa sconfitta. In un campionato corto con poche partite come il nostro ogni partita persa conta, quanto peseranno questi due punti persi per la via lo scopriremo alla fine.”

Gesam Gas & Luce Lucca vs Fixi Piramis Torino 67-70 d2ts (18-9; 16-16; 8-19; 11-9; 7-7; 7-10)

Gesam Gas & Luce Lucca: Melchiori 2, Battisodo 5, Striulli 5, Tognalini, Drammeh 12, Roberts 20, Crippa 8, Brunetti, Nicolodi 3, Udodenko 12. All. Barbiero

Fixi Piramis Torino: Pertile 3, Tikvic 7, Verona 2, Milazzo 14, Quarta 5, Marangoni, Bocchetti 2, Salvini 2, Brunner 15, Gill 20. All. Riga

Note

5 falli

36.20 Udodenko

44.20 Milazzo

49.40 Roberts

Falli antisportivi

49.40 Roberts