Basket Le Mura – Lucca spreca molto, Napoli e Gemelos no, si va a Gara 3

LUCCA – Nulla da fare per la Gesam Gas & Luce che arriva anche al +12 di inizio ripresa ma che si deve arrendere ad una Gemelos straripante e alla vena realizzatrice della ex meno attesa Nene Diene che piazza il canestro del pareggio che manda le formazioni all’overtime. La serie si deciderà a Gara 3 venerdì 13 aprile al PalaVesuvio.

La cronaca

In una bella cornice di pubblico si gioca Gara 2 di quarti di finale playoff sorbino.

Partenza contratta delle due squadre, con Napoli che si fa preferire in avvio e Lucca brava ad approfittare dei secondi tiri. Al primo mini intervallo è 12 pari.

Il secondo quarto parte nel migliore dei modi per le biancorosse di casa che piazzano subito un parziale di 9-0 targato Crippa (4 punti) e Drammeh (tripla centrale).

Napoli reagisce dopo il time out di Molino, ma Lucca trova anche il +10 (24-14) dopo 3.12.

Gonzalez e Carta riportano le ospiti al -5 ma la squadra di Serventi è quadrata e concentrata e torna in vantaggio in doppia cifra ad un minuto dal termine del primo tempo (31-21) prima che Gemelos fissi il punteggio sul 31-24 di fine tempo.

Parte ancora bene Lucca dopo l’intervallo toccando il massimo vantaggio (37-25) dopo 23 minuti di gioco, ma Napoli è più aggressiva e costringe le biancorosse a spendere il bonus dopo soli 4 minuti.

Dalla lunetta le partenopee rosicchiano lo svantaggio fino al -2 (45-43) di fine quarto.

Adesso si gioca punto a punto con Lucca faticosamente sempre avanti e Napoli che non demorde e risponde colpo su colpo.

L’allungo buono pare essere quello del +4 a 2 minuti dal termine, ma prima Harmon dalla lunetta e Diene con un tiro dall’angolo mandano la gara all’overtime sul 60 pari.

Lucca si aggrappa a Roberts ma Napoli ha una Gemolos in più che tira fuori dal cilindro due triple spezzagambe. A 1.33 dal termine è 64-68 Napoli.

L’attacco di Lucca non realizza più, il timbro sul colpo esterno è di Gonzalez per il 64-70 finale che manda le due squadre a gara 3 da giocarsi per le lucchesi sul parquet della Dike Napoli.

Il commento

A fine partita è amaro il commento di coach Serventi “Siamo stati ingenui su qualche situazione ma devo dire che la squadra non ha mai mollato. Alla fine abbiamo concesso 4 penetrazioni di Gonzalez che non dovevamo lasciare e in attacco ci siamo un po’ fermati anche per la stanchezza.

Abbiamo finito con poca benzina e Gemelos ci ha punito. Dispiace aver perso così perhè purtroppo abbiamo fatto tutto noi sia nel bene, come nel primo tempo, che nel male, negli ultimi possessi della partita.”

Adesso si giocherà il passaggio del turno al PalaVesuvio “Prepareremo la partita cercando per prima cosa le motivazioni. Il fattore campo come si è visto conta poco tra queste due squadre. Sono due formazioni che tutto sommato si equivalgono e quindi ci vorrà di lavorare sulle motivazioni ma anche da un punto di vista tecnico per non ripetere gli errori di stasera”.

Gesam Gas & Luce Lucca vs Saces Mapei Givova Dike Napoli 64-70 (12-12 ; 19-12; 14-19; 15-17; 4-10)

Gesam Gas & Luce Lucca: Melchiori, Battisodo 15, Striulli, Tognalini ne, Roberts 19, Crippa 10, Brunetti ne, Udodenko 7, Drammeh 9, Nicolodi 4. All. Serventi

Saces Mapei Givova Dike Napoli: Di Battista ne, Gonzalez 10, Cinili 4, Pastore 2, Carta, Diene 8, Harmon 14, Dacic 7, Gemelos 25, De Cassan ne. All. Molino

Antisportivo a Dacic al 15.57

Spettatori 1200