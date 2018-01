Basket Le Mura Lucca: è Lorenzo Serventi il nuovo coach biancorosso

LUCCA – Asd Basket Le Mura comunica di aver raggiunto, nella tarda serata di ieri, lunedì 29 gennaio, l’accordo col Signor Lorenzo Serventi.

Serventi, 50 anni, con una lunga esperienza soprattutto sulla panchina di Umbertide dove ha trascorso 9 anni, nominato migliore allenatore del campionato nella stagione 2012-2013, si legherà al Basket Le Mura per il resto della stagione in corso e la prossima col ruolo di capo allenatore.

Sono di sorpresa le prime parole del coach emiliano “Francamente non me lo aspettavo, sono molto contento della stima che mi ha trasmesso il presidente Cavallo e sono motivato a ripagarla. Lucca è una società seria che conosco bene dai tempi in cui allenavo Umbertide, con un pubblico caldo e competente. Per me che vivo di pallacanestro è stato difficile non andare in panchina la domenica ma grazie al presidente della Lbf Protani e a Sportitalia, non mi sono mai allontanato dall’ambiente, anzi ho avuto la possibilità di aggiornarmi, fare nuove esperienze e conoscere forse più nel dettaglio le squadre del campionato”.

Coach Serventi dirigerà il suo primo allenamento oggi pomeriggio (martedì 30 gennaio) al PalaTagliate a partire dalle ore 17.00. Giulio Bernabei dopo la presenza da capo allenatore nella trasferta di Schio lo assisterà come secondo.