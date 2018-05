Basket Le Mura Lucca – È Ashley Ravelli il secondo acquisto in casa Lucca

LUCCA – Dopo l’annuncio dell’arrivo dell’ala pivot Kourtney Treffers ecco giungere quello di Ashley Ravelli che vestirà il biancorosso della Gesam Gas & Luce nella stagione 2018/2019.

La guardia, classe 93, arriva dopo la positiva stagione disputata nelle file di Pallacanestro Femminile Broni 93dove ha collezionato cifre ragguardevoli, 8.3 punti con 1.8 rimbalzi e 1.4 assist in 24 partite.

Ravelli dopo gli esordi a Vittuone in Serie B e l’anno successivo in serie A2 con Biassono vola negli States dove resta per 6 anni prima di riprendere contatto col campionato proprio a Broni.

Nell’esperienza americana Ashley si mette in mostra giocando per il Robert Morris College dove vince due volte il campionato NEC vincendo un titolo di Mvp del torneo. Al suo primo anno viene eletta “Rookie of the Year” il premio assegnato alla migliore giocatrice esordiente. Nel 2013 vince il titolo della Northeast Conference accedendo alla Ncaa, mentre nel 2014 diventa capitana della squadra in Division 1.

Ravelli vanta 4 presenze nella Nazionale Italiana Sperimentale dove esordisce il 2 giugno del 2016 nel torneo Città di Pomezia contro l’Australia.

Coi suoi 175 cm di altezza Ravelli può giocare sia da guardia che all’occorrenza da playmaker, specialista nel tiro da 3 punti, lo scorso torneo ha tirato dai 6,75 ben 137 volte realizzando col 31%.