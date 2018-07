Basket Le Mura, Gatti: “Grazie per l’accoglienza, darò tutto sul parquet per ricambiare”

LUCCA – Presentata la new entry della Gesam Gas e Luce Giulia Gatti, con una sorta di question time al quale la playmaker bergamasca si è sottoposta ben volentieri.

Ospitati nei locali di Sadas Group, sponsor del Basket Le Mura, Luca Busico, dirigente responsabile biancorosso e Giulia Gatti hanno risposto alle domande di giornalisti e tifosi.

Il primo pensiero di Gatti è al suo recente passato: <<Sono stata 4 anni a Schio, anni pieni di successi, solo nell’ultimo ho avuto qualche difficoltà, ma per come sono fatta io preferisco parlare di presente e futuro. Per chi non mi conoscesse – continua Gatti – sono un playmaker puro, che ama giocare per la squadra, non sono una giocatrice che guarda le statistiche individuali, penso sia più importante la prestazione del gruppo>>.

Sulla scelta di venire a Lucca nessun dubbio: <<La presenza di coach Serventi è stata una chiave importante, con lui ho esordito in serie A1 a 18 anni quando ero a Montichiari, ma in generale è stata una scelta semplice. Sono tante stagioni che incrocio Lucca e so che tipo di realtà sia, una delle società più importanti del campionato. Arrivare sapendo di avere tante responsabilità sulle spalle per me si tratta di uno stimolo e non una pressione>>.

Sulla squadra: <<Credo sia la prima volta in carriera che arrivo in una società dove conosco pochissime giocatrici, a dire il vero ho giocato solo con Monique (Ngo Ndjock ndr), le altre le conosco solo da avversarie. Questo penso possa essere uno stimolo ulteriore a fare bene e cercare da subito di creare un bel gruppo>>.

Infine sui tifosi: <<Devono sapere che sono molto motivata e che, sono convinta, lo saranno anche le mie compagne. Ai nostri tifosi posso solo chiedere di starci vicini anche quando arriveranno le sconfitte, la loro presenza sugli spalti è una carica ulteriore a dare tutto sul parquet>>.

<<Giulia è una delle migliori playmaker del campionato – ha aggiunto Luca Busico – è una giocatrice di personalità che sa come aiutare le compagne ad esprimersi al meglio. Crediamo molto in lei e sono sicuro che saprà farsi apprezzare per il suo gioco e la sua grinta>>.

Per Sadas ha parlato Diego Bonvicini: <<Siamo davvero felici di dare una mano al basket Le Mura che rappresenta un’eccellenza per lo sport lucchese. Sono anni che seguiamo anche al palazzetto la squadra e crediamo che sponsorizzare Le Mura significhi stare al fianco di una società che esprime grandi valori, basti pensare al progetto Stop Bullying>>.

In chiusura l’intervento di Massimo Branchetti, responsabile marketing del Basket Le Mura: <<Ringraziamo di cuore Sadas Group che ci sostiene da 4 anni. Non è per niente scontato che aziende di questa importanza e in questo settore investano nella nostra realtà. L’aspetto che più mi fa piacere sottolineare è facilmente riassumibile nella foto della nostra squadra appesa in bella mostra in sala riunioni dove si chiudono le trattative coi clienti importanti. È davvero un bel riconoscimento e la testimonianza della passione che Sadas investe nel nostro movimento>>.

Al termine, proprio in sala riunioni, è stato offerto ai partecipanti un piccolo buffet, un momento di relax dove tifosi e sponsor hanno potuto scattare qualche foto con la nuova playmaker biancorossa.