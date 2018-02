Basket femminile Porcari: vince solo l’Under 14

PORCARI – Vince l’Under 14 Silver a Volterra, sconfitte invece tutte le altre formazioni del Basket Femminile Porcari. Un turno di campionato quindi negativo dal punto di vista dei risultati per il team gialloblu, passi falsi che comunque non minano la serenità dell’ambiente e stimolano semmai a lavorare con ancora maggiore impegno e attenzione. Ecco il quadro completo.

Under 16. Use Empoli – Bf Porcari 75-34 (21-8, 39-15, 56-22).

Tabellino Bf Porcari: Guzja, Tocchini 2, Granata, Bartoli 15, Giannini 3, Paoli, Fusco, Manzoli, Giusti 2, Del Carlo 5, Marku, Pisani 7. All. Salvioni.

Prossimo incontro sabato 17 febbraio alle 16,30 al Palasuore contro con il Cmb Valdarno.

Under 14 Gold. Le Mura Spring – Bf Porcari 95-48 (33-7, 56-17, 80-29). Tabellino Porcari: Piga, Donatini F., Bertini, Gaina, Melchino, Donatini A., Serafini, Bianchi, Menchini, Diroma, Tocchini, Vasilache. All. Taddei.

Bf Porcari – Galli San Giovanni Valdarno 37-67 (8-20, 26-38, 32-53).

Tabellino Porcari: Piga 2, Donatini F., Bertini, Gaina 5, Melchino 2, Donatini A. 2, Serafini 7, Bianchi, Menchini 5, Diroma 2, Tocchini 6, Vasilache 6. All. Taddei.

Prossima gara lunedì 19 a Montecatini.

Under 14 Silver. Basket Volterra – Bf Porcari 37-54 (9-11, 15-26, 26-42)

Tabellino Porcari: Perondi, Fusari, Stefani 4, Marsili 2, Uberti, Terbraake,Tocchini 8, Bianchi 7, Diroma 11, Melchino 11, Papa 11. All. Salvioni.

Prossima gara domenica 18 sul campo della Pallacanestro Giovanile Pistoia.

Promozione. Bf Porcari – Ies Pisa 29-56 (16-10, 25-24, 27-44).

Tabellino Porcari: Petroni 3, Peri, Castiglioni 2, Belfiori 6, Parlanti 8, Giovacchini, Ricci 2, Raffaelli, Alberici 4, Baroni 2, Baglioni 2, Pagnini. All. Berti.

Prossima gara sabato a San Giovanni Valdarno con la Sinergy