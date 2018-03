Basket femminile Porcari: nel fine settimana, tre vittorie e una sconfitta

PORCARI – Tre vittorie e una sconfitta nell’ultimo turno di campionato per le squadre del Basket Femminile Porcari. Vince l’Under 14 Gold, che dopo una partita equilibratissima piega di 1 punto Ghezzano dopo un supplementare infilando il quinto successo consecutivo. Vince l’Under 14 Silver, protagonista di un secondo tempo autoritario al Palacoverciano contro la Pf Firenze. E vince soprattutto la Promozione, che chiude il proprio campionato espugnando il parquet della Nico Basket.

Il bilancio del team guidato da Fabio Berti, un gruppo di ragazze giovanissime (in pratica l’Under 20 della stagione precedente), destinato a crescere, è più che soddisfacente: 11 vittorie e 5 sconfitte in questo torneo, che certo si è chiuso troppo presto.

L’unica battuta d’arresto è dell’Under 16, piegata in casa dall’Use Empoli. Ecco i risultati.

Promozione. Nico Basket – Bf Porcari 41-43 (5-14, 17-19, 27-31).

Tabellino Porcari: Petroni 4, Peri 2, Castiglioni 4, Belfiori 1, Parlanti 16, Cardella 2, Giovacchini 8, Ricci 6, Del Frate, Alberici, Baroni, Baglioni. All. Berti.

Under 16. Bf Porcari – Use Basket Rosa Empoli 43-62 (6-18, 19-24, 26-46).

Tabellino Porcari: Tocchini 3, Martini 1, Granata 8, Bartoli 2, Giannini, Manzoli 2, Giusti 11, Del Carlo 6, Marku 4, Pisani 6, Paoli, Leone. All. Salvioni.

Prossima partita sabato 24 marzo a San Giovanni Valdarno con il Cmb, inizio ore 16.

Under 14 Gold. Bf Porcari – Gmv Meet Ghezzano 64-63 (17-4, 34-26, 48-44, 55-55).

Tabellino Porcari: Melchino 4, Serafini, Donatini F. 11, Bertini 1, Gaina 4, Menchini, Donatini A. 2, Vasilache 13, Giuliani 14, Piga, Tocchini 9, Papa 6. All. Taddei.

L’Under 14 Gold giocherà la fase di classificazione che avrà inizio l’8 aprile.

Under 14 Silver. Pf Firenze – Bf Porcari 38-53 (10-10, 27-23, 33-41).

Tabellino Porcari: Perondi, Fusari, Diroma 11, Papa 17, Stefani 4, Melchino 12, Marsili 4, Cavalzani 5, Giorgetti, Terbraake, Tocchini, Bianchi. All. Salvioni.

Prossima gara sabato 7 aprile al Palasuore contro la Florence (inizio ore 16).

Minibasket. Giornata di festa domenica scorsa al Palasuore con il concentramento Scoiattoli organizzato dal club gialloblu. Sei le squadre presenti: oltre al Bf Porcari, Nba Altopascio, Vela Viareggio, Versilia Basket, Basket San Leonardo in Treponzio e Cefa Castelnuovo. Palestra strapiena con i genitori costretti a trovare posto anche a bordo campo e tanto divertimento per i piccoli atleti che si sono alternati sul parquet per oltre tre ore.