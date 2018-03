Basket Femminile Porcari: l’Under 16 al Torneo di Pasqua a Pesaro

PORCARI – La squadra Under 16 del Basket Femminile Porcari prende parte alla 16esima edizione del Torneo di Pasqua in programma a Pesaro, promosso dall’Olimpia Basket Pesaro, da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile.

Si tratta di un appuntamento che è ormai entrato nella tradizione del Bf Porcari e che è tra i più importanti a livello nazionale, come conferma anche quest’anno il numero delle iscrizioni, con oltre 60 squadre che si sfideranno nelle varie categorie.

Porcari tra l’altro partecipa al torneo nel segno della continuità. Il gruppo che scenderà in campo da domani è lo stesso (con 4 anni di più) di quello che a Pasqua 2014 vinse il titolo nella categoria Esordienti; che arrivò terzo nel 2015 nel torneo Under 13, settimo nel 2016 nella categoria Under 14 e infine quinto un anno fa nella categoria Under 15.

Vale la pena sottolineare che proprio quell’edizione 2014, vinta dalle allora Esordienti, era stata intitolata dalla società organizzatrice alla memoria di Margherita Tocchini, la piccola atleta del Bf Porcari che aveva perso la vita in un incidente stradale.

A guidare la squadra che difenderà i colori gialloblu sarà coach Francesca Salvioni. Porcari è stato inserito in un girone con Magika Castel San Pietro, Pro Patria e Costone Siena e la prima partita, venerdì 30 alle 16, sarà proprio contro le emiliane. La cadenza delle gare successive sarà determinata dai risultati della prima giornata.

Ecco il gruppo che parteciperà al torneo: Elena Tocchini, Chiara Martini, Chiara Granata, Viola Bartoli, Chiara Giannini, Ramona Fusco, Emma Manzoli, Giulia Giusti, Silvia Del Carlo, Antonella Marku, Francesca Pisani, Alessia Marcucci, Maria Paoli, Giorgia Leone, Giulia Da Prato.

Dirigenti Accompagnatori: Massimiliano Pisani e Luca Bartoli.