Basket femminile Porcari: la squadra di Promozione vince la Coppa Primavera

PORCARI – La squadra di Promozione del Basket Femminile Porcari ha vinto la Coppa Primavera, coronando una seconda fase di stagione davvero positiva. Il traguardo è stato centrato grazie all’ultimo successo avvenuto sul campo del Synergy Valdarno, dove le giovani ragazze gialloblu (il gruppo è formato dalle Under 20 della stagione precedente) si è imposto per 52-28. Ecco il tabellino: Del Frate, Castiglioni 14, Belfiori 2, Casentini 4, Parlanti 13, Cardella 5, Giovacchini 4, Ricci 4, Alberici, Baroni 2, Baglioni 2, Pagnini 2. All. Berti.

Il risultato fotografa e avvalora il cammino di questo splendido gruppo che ha chiuso la prima parte del campionato di Promozione con un lusinghiero terzo posto per poi dominare nella seconda. E si può quindi festeggiare non solo per il traguardo raggiunto ma soprattutto per la consapevolezza di avere, anche per la prossima stagione, un gruppo di amiche, prima che atlete, che avranno modo di stupire ancora.

Le protagoniste della squadra di Promozione:

Elisa Ricci, Michelle Belfiori, Federica Pagnini, Rachele Cardella, Erika Castiglioni, Alessia Peri, Giulia Raffaelli, Mouna En Nached, Lisa Baglioni, Chiara Casentini, Federica Parlanti, Giulia Baroni, Eleonora Giovacchini, Sofia Alberici, Clarissa Petroni, Irene Del Frate (arrivata a gennaio).

Vanno sottolineati anche i meriti di Fabio Berti, storico coach gialloblu, che ha saputo creare un gruppo omogeneo ed affiatato, costantemente presente ed attento durante gli allenamenti settimanali. E infine quelli di Marino Peri, trait d’union allenatore-squadra, dirigente accompagnatore del gruppo Promozione e figura importante per tutte le ragazze.