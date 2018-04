Basket femminile Porcari: ecco i risultati dell’ultimo turno di partite

PORCARI – Vince l’Under 14 Silver, un successo e una sconfitta per la Promozione, ko nell’ultima partita di campionato l’Under 16. Sono questi i risultati dell’ultimo turno di gare per le squadre del Basket Femminile Porcari, cui però bisogna aggiungere nel minibasket la bella affermazione delle Esordienti che hanno vinto il torneo di San Miniato.

Under 14 Silver. Bf Porcari – Bf Volterra 79-25 (17-5, 42-12, 65-17).

Tabellino: Fusari 5, Spinetti, Stefani, Marsili, Cavalzani 4, Uberti, Terbraake 4, Tocchini 2, Bianchi 13, Diroma 9, Papa 31, Melchino 11. All. Salvioni.

Una vittoria che conferma le ragazze di Salvioni al secondo posto alle spalle del Galli San Giovanni Valdarno.

Mancano tre partite, tutte da vincere per sperare in un possibile aggancio. La prima sabato 28 aprile a Porcari (ore 16) con la Pall. Giovanile Pistoia.

Promozione. Pall. Giovanile Pistoia – Bf Porcari 35-53

(14-8; 23-30; 34-40).

Tabellino: Petroni 2, Peri 6, Castiglioni 11, Belfiori 5, Cardella 5, Giovacchini 8, Ricci 6, Del Frate 2, Alberici 1, Baroni 1, Baglioni 6. All. Berti.

Bf Porcari – Nico Basket 38-44 (13-8, 30-22, 35-29).

Tabellino: Del Frate, Peri 2, Castiglioni 10, Belfiori 5, Parlanti 1, Cardella 7, Giovacchini 2, Ricci 3, Raffaelli 2, Alberici, Baroni 2, Baglioni 4. All. Berti.

Per la “Primavera Rosa” la Promozione tornerà in campo domenica 29 contro la Pf Viareggio.

Under 16. Cestistica Rosa Prato – Bf Porcari 57-44

(10-6; 22-17; 46-21).

Tabellino: Leone 2, Tocchini, Da Prato 2, Granata 1, Bartoli 18, Giannini, Marcucci, Paoli, Manzoli 2, Giusti 6, Del Carlo 6, Marku 7. All. Salvioni.

Esordienti. La squadra guidata da Adele Fanucchi ha vinto il torneo di San Miniato, disputato nella mattinata del 25 aprile. Superate la squadra di casa 30-28 e nella seconda sfida il Faella 28-24.

La squadra: Giulia Marsili. Emma Uberti, Giulia Cavalzani, Aurora Giorgetti, Margherita TerBraake, Agata Spitaletto, Fatoumata N’Diaye, Noemie Leli, Camilla Tovani, Alessia Preda, Romina Tasha, Elisa Luporini, Riab Souaba, Keila Obioha. Allenatore Adele Fanucchi.