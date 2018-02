Basket femminile Porcari: due successi all’ultimo turno di campionato

PORCARI – Due successi per le squadre del Bf Porcari nell’ultimo turno di campionato. Vincono sia le ragazze dell’Under 14 Silver che quelle del team di Promozione.

Under 14 Silver. Bf Porcari – Use Empoli 61-49 (16-4, 25-17, 38-30).

Porcari: Perondi, Fusari, Spinetti 2, Stefani 1, Marsili 2, Cavalzani 4, Tocchini 7, Bianchi 8, Simi, Diroma 8, Melchino 12, Papa 17 . All. Salvioni.

Bell’avvio di gara per le gialloblù che già dopo il primo tempino accumulano un consistente vantaggio che gestiscono sino alla fine. Prossimo impegno domenica 11 sul campo del Basket Volterra (inizio ore 11).

Promozione. Basket Pomarance – Bf Porcari 35-43 (18-11, 21-17, 27-33).

Tabellino Porcari: Petroni, Peri, Castiglioni 3, Belfiori 9, Casentini, Parlanti 22, Giovacchini 5, Ricci 2, Raffaelli, Alberici 2, Baroni, Pagnini. All. Berti

Partono più forte le padrone di casa ma Porcari non demorde e dopo l’intervallo lungo spinta dai punti di Parlanti compie il sorpasso e gioca l’ultimo quarto con più serenità e convinzione. Domenica 11 al Palasuore alle 18 match di alta classifica contro lo Ies Pisa.

Gli altri impegni. Mercoledì 7 l’Under 16 di Francesca Salvioni è di scena a Empoli mentre giovedì 8 l’Under 14 Gold di Simone Taddei gioca a Lucca il derby con Le Mura Spring. Infine sabato 10 a Empoli torneranno in campo anche le Esordienti di Adele Fanucchi.