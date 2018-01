Basket Femminile Porcari: all’Under 16 il derby contro Le Mura Spring

PORCARI – C’è il successo dell’Under 16 nel derby contro Le Mura Spring a impreziosire l’ultimo turno di partite del Basket Femminile Porcari. Una vittoria e una sconfitta invece per l’Under 14 Gold. Ecco il quadro.

Under 16. Bf Porcari – Le Mura Spring Lucca 52-51 (15-14; 25-27; 38-42)

Porcari: Guzja, Tocchini 3, Martini, Granata 1, Bartoli 11, Giannini 2, Fusco 6, Manzoli, Giusti 2, Del Carlo 16, Marku 2, Pisani 9. All. Salvioni.

Lucca: Gertoux, Francesconi, Decanini, Rugani 12, Pellegrini 6, Fazzi, Giorgi, Lorenzin 9, Montaquila, Pesi 2, Azzi 22, Failla. All. Landini.

Un successo di misura (52-51), un esito fotocopia del match di andata sempre vinto dalle gialloblù a Sant’Alessio. A risolvere la partita è un canestro di Silvia Del Carlo a una manciata di secondi dalla fine ma un plauso al di là del risultato va a entrambe le squadre, protagoniste di una gara intensa e tirata.

Porcari consolida così il secondo posto, di cui già aveva la certezza matematica, al termine della prima fase e ora comincia la seconda parte della stagione, quella che assegnerà il trofeo regionale. Primo match l’11 febbraio a Empoli, alle 11,15, contro l’Use Basket.

Under 14 Gold. Gmv Ghezzano – Bf Porcari 66-46 (27-6; 37-18; 57-36)

Tabellino Porcari: Papa 4, Piga, Donatini F. 2, Bertini 2, Melchino, Donatini A., Menchini, Diroma 2, Tocchini 14, Giuliani 16, Vasilache 6. All. Taddei.

Nel turno infrasettimanale il team di Taddei cade sul campo di Ghezzano. Un approccio alla partita non ottimale ha consentito alle ragazze di casa di prendere il largo e nonostante i tentativi Porcari non è riuscita a recuperare.

Bf Livorno – Bf Porcari 45-67 (8-17, 18-31, 30-47).

Tabellino Porcari: Papa 6, Piga 2, Donatini F. 13, Gaina 2, Donatini A. 7, Melchino 2, Menchini 2, Diroma 3, Tocchini 14, Giuliani 16. All. Taddei.

A Livorno arriva l’immediato riscatto dell’Under 14 Gold che coglie un importante successo utile a preparare con il morale alto la prossima sfida, quella di sabato 27 al Palasuore contro Pontedera (inizio ore 16).

Promozione. Dopo la sosta la formazione di Fabio Berti tornerà in campo domenica 28 al Palasuore contro il Basket Team Pistoia (ore 18).

Under 14 Silver. Le ragazze di Francesca Salvioni pure reduci dalla sosta domenica saranno di scena alla palestra di San Marcellino contro la Florence.

Esordienti. Scatta la seconda fase del trofeo Esordienti per la squadra di Adele Fanucchi. Subito un match importante, giovedì 25 alle 19 al Palasuore contro Pontedera.