Baseball Lucca: domenica apre la stagione per i Drksports-Drinkers

LUCCA – Apertura di stagione, domenica 27 maggio a Lucca al campo di baseball dell’Acquedotto, per i Drinkers, squadra amatoriale della nuova società DRKSport nata sul territorio lucchese, con ospiti della neo società gli Sharks di Finale Ligure.

Prima giornata di Nord West League dunque per i Drinkers che sono usciti vincitori in entrambe le gare disputate. Sul diamante di Lucca il play ball di gara 1 alle 11 ha visto la formazione degli amatori lucchesi vincenti per 16 a 5 sulla compagine di Finale Ligure, ottima la prestazione sul monte di lancio di Antonio Accarino e Simone Guerrini e del ricevitore Antonio Modestino, schierati in campo Simone Martini (prima base) Gianpaolo Mazzarri (seconda base), Tito Melchiorre (terza base), Sauro Guazzelli (interbase) Michele Pinelli e Michele Galluzzi (esterni).

Dopo la pausa pranzo inizio di gara 2 alle ore 15.00, sono saliti sul monte di lancio Guerrini, Sauro Guazzelli e a chiudere Modestino che ha ricevuto il cambio da Emanuele Parra nel ruolo di catcher, in campo rispetto alla prima partita anche Charles Di Benedetto (interbase) Andrea Melchiorre e Filippo Barbieri (esterni) che sono anche i giocatori più giovani nelle fila dei Drinkers. Anche questa partita ha visto i Drinkers vincenti per 16 a 5. Come sempre bel gioco e grande divertimento per tutti.

La società DRKSport rappresenterà la FIBS, Federazione Italiana Baseball e Softball, ai giochi Nazionali Special Olympics di Montecatini dal 4 al 9 Giugno. Sarà allestito accanto al palco centrale, nella pineta di Montecatini, un campo di baseball5, un gonfiabile per la battuta ed una pedana di lancio per far provare a tutti i vari aspetti del gioco del baseball. Il parco olimpico sarà aperto agli atleti Special Olympics e ai visitatori dalle 16 alle 20.

Un grazie a chi anche in questa stagione ci supporta: Note Press, Nuova Saca, Palestra Life, Studio Ninfea, Aerre Insurance Broker, Mantelli Group, Johnson 1936, ristorante Il Granaio, Business Open, Francesca Milani nutrizionista.