Baseball e Softball: Nuove Pantere sconfitte alla prima

LUCCA – Si è conclusa la prima giornata di baseball e di softball. Finalmente le squadre sono scese in campo in un giorno caldo e con il sole dopo un lungo periodo di pioggia e mal tempo che non ha permesso un’adeguata preparazione all’aperto e direttamente sulla terra rossa. Sono state soltanto le squadre senior a scendere in campo in questo weekend. Una partenza in salita per le Nuove Pantere che ha visto entrambe le squadre uscire sconfitte dalle due trasferte domenica.

I ragazzi hanno giocato fuori casa contro l’Arezzo. La squadra di Baseball, ricordiamo, partecipa al campionato di serie C quest’anno poiché la società ha dovuto rinunciare all’iscrizione della serie B (promozione guadagnata nel 2016) giocata la scorsa stagione, per mancanza di risorse sufficienti ad affrontare quel campionato. La sconfitta per 10 a 0, contro un forte Arezzo candidato alla promozione, è un po’ troppo severa per una squadra che ha comunque dimostrato grande impegno e grossi margini di miglioramento. I tecnici José Riscart Caballero e Riccardo La rosa sono comunque soddisfatti della prestazione dei lanciatori che si sono alternati durante la partita. “C’è molto da migliorare” – commenta La Rosa – “ma i ragazzi sono disponibili e pieni di entusiasmo, la stagione è appena iniziata e siamo ottimisti.”

Le ragazze di Simi/Candringer con il prezioso aiuto di Fabio Riccomini sono scesi in campo a Pianoro contro le forti Blue Girls. Due sconfitte nette anche per loro. La squadra di casa ha dimostrato bravura nel box di battuta, un forte attacco che ha fatto sicuramente la differenza. Brave comunque le lanciatrici che hanno giocato al meglio. Tutta la squadra ha giocato una partita difficile lottando comunque fino all’ultimo inning che è arrivato purtroppo con il risultato di 10-3 nella prima gara e 11-4 nella seconda.

Finalmente, però, Le nuove Pantere la prossima settimana faranno l’en plein. Scenderanno infatti in campo tutte e 5 le squadre compresi quindi ragazzi dell’under 15 del Cubano José e i piccoli dell’under 12 di Erio Bosi.

Tante novità quest’anno, con squadre rinnovate e nuovi tecnici di esperienza e qualità. La società, come sempre, è orgogliosa di tutti i ragazzi, delle ragazze e di tutto lo staff tecnico che mette tanto impegno e dedizione.