Bartoli e l’invito al Comitato Tallio e Associazione Tutela Ambientale Versilia: ‘Azzeriamo passato in nome della salute’

PIETRASANTA – Azzeriamo il passato e ripartiamo daccapo. Le porte del Comune di Pietrasanta sono spalancate per chi difende e lotta per l’ambiente e la nostra salute. E’ questo il messaggio che il neo assessore all’Ambiente, Elisa Bartoli ha voluto rinnovare alla rappresentanza del Comitato Tallio Valdicastello e dell’Associazione per la Tutela Ambientale per la Versilia. All’incontro erano presenti il sindaco, Alberto Giovanetti, i referenti del suo staff e quelli dell’Ufficio Ambiente comunale.

«Da comitati ed associazioni mi aspetto lo stesso rispetto che gli porteremo noi e la stessa trasparenza. – spiega la Bartoli – E’ iniziato un nuovo corso e mi auguro che ci sia anche una discontinuità negli atteggiamenti. Siamo tutti qui per lo stesso motivo e con le stesse intenzioni. Ci sono modi e strumenti per raggiungere gli obiettivi che vogliamo condividere con il comitato e con l’associazione. Faremo tutto quello che è possibile, come ho già spiegato anche al comitato per la chiusura di Cava Fornace negli scorsi giorni, per risolvere le criticità ambientali che minacciano il nostro presente ed il futuro dei nostri figli mettendo in campo tutti gli strumenti che un ente pubblico ha a disposizione. La nostra linea è chiara: – ha concluso – giochiamo a carte scoperte. Dai comitati e dalle associazioni ci aspettiamo la massima collaborazione».