Barsanti sul consiglio straordinario con Amnesty International: “Palazzo Santini ostaggio della propaganda della maggioranza”

LUCCA – È un attacco alla maggioranza e allo stesso Sindaco quello del consigliere di CasaPound, che accusa il centro-sinistra di utilizzare il Consiglio comunale per interessi di fazione politica. Barsanti ha annunciato di rendere ai lucchesi il suo gettone di presenza.

“Il Consiglio comunale straordinario voluto dallo stesso Tambellini per ospitare Amnesty International – dichiara Fabio Barsanti in una nota – è stata una scelta illegittima. La maggioranza ha sempre contestato il ricorso a questo strumento quando le opposizioni lo hanno utilizzato per parlare di cose urgenti ed importanti per la città. Quella di ieri è stata mera propaganda per il centro-sinistra pagata dai lucchesi; per questo ho annunciato in aula che il mio gettone verrà restituito ai lucchesi.”

“Ho votato favorevolmente la questione pregiudiziale posta dal consigliere Bindocci – prosegue Barsanti – la quale chiedeva l’illegittimità di questo Consiglio e avrebbe voluto interromperlo. Tuttavia, una volta bocciata dalla maggioranza, e dovendo proseguire la seduta, ho scelto, a differenza di tutte le altre opposizioni, di rimanere in aula per dire quello che penso delle Ong come Amnesty International”.

“Finanziamenti da parte di fondazione americane legate ai Democratici e all’alta finanza come l’Open Society Foundation di Soros – continua il consigliere di CasaPound – ingerenze nelle campagne elettorali dei paesi occidentali e non, con tentativi di ostacolare governi legittimi come quello di Orban in Ungheria, di Putin in Russia o di Assad in Siria; l’intervento nella campagna elettorale italiana delle ultime politiche, attaccando sempre e solo i partiti c.d. ‘di destra’. Amnesty è un ong che fa politica, che favorisce l’immigrazione incontrollata in Italia e in Europa e che spesso utilizza lo strumento dei ‘diritti umani’ per attaccare la sovranità di paesi non allineati al pensiero unico. Per affermare tutto questo e far conoscere il vero ruolo di queste organizzazioni, ho preferito il confronto all’uscita dall’aula”.