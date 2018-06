Barsanti (CasaPound): “Lucca come Jurrasic Park”

LUCCA – “Anche l’ultima tornata elettorale ha sancito il collasso del PD. In Toscana Lucca si trova Incredibilmente ad essere una riserva ostaggio di una minoranza di centrosinistra: una sorta di Jurassic Park, governato da un partito ormai estinto. Dobbiamo tenere quindi la guardia alta, perché prima di scomparire definitivamente questa sinistra cercherà di lottizzare il potere come non mai.” Questo il commento di Fabio Barsanti, consigliere comunale di CasaPound Italia, che ha eletto un consigliere anche nella vicina Pescia.

“CasaPound è in crescita ed è stata determinante con il suo 2% anche a Siena – continua Barsanti – dove è finito il sistema di potere imposto dalla sinistra per oltre settant’anni. La Toscana è stata progressivamente liberata dalla piovra rossa, e purtroppo fra le tre province rimaste alla sinistra c’è Lucca. La certezza è che se si tornasse al voto domani, Tambellini non sarebbe eletto. Ricordiamo come abbia vinto l’anno scorso per pochi voti e grazie a una campagna elettorale terroristica, basata interamente su bugie e diffamazioni, oltre che sulla inadeguatezza del centrodestra. Si è trattato della campagna elettorale più miserabile della storia lucchese, dove sono state inviate anche lettere false per accreditare un accordo fra CasaPound e centrodestra che invece non c’era. Il PD ha insomma vinto barando.”

“Oggi il centrosinistra governa male una città che sembra odiare – continua Barsanti – e dove vuole imporre le politiche che hanno fallito in tutta Italia. Parlo di immigrazione, sicurezza, gestione del territorio. Una sinistra scollegata dalla realtà e collegata invece ai poteri forti: massoneria e parte del clero su tutti. Ma anche pezzi di magistratura. Il Consiglio comunale è diventato poi il tavolo su cui fare operazioni di propaganda immigrazionista e anti-italiana, lontana dai problemi dei lucchesi. Con l’elezione di un nostro consigliere a Pescia, CasaPound punta ad aumentare le sinergie sul territorio e guarda con interesse alle elezioni che il prossimo anno coinvolgeranno i comuni limitrofi a Lucca. Il vento è cambiato.”