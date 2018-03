Barsanti (CasaPound) vuole un consiglio straordinario sui mercati: ‘Situazione molto grave’

LUCCA – «La situazione dei mercati a Lucca è grave: il Carmine è chiuso, quello alle Tagliate sta morendo, quello di Pulia è in crisi e ora si aggiunge la scure sul mercato artigianale», scrive il consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound Italia). «Per questo ho proposto un consiglio comunale straordinario per analizzare la situazione dei mercati, le loro problematiche e prospettive, coinvolgendo anche gli operatori e i sindacati. Purtroppo il centrodestra non ha firmato la mia proposta e quindi l’amministrazione comunale non sarà chiamata a dare risposte urgenti sull’argomento».

«Ritengo un errore non procedere a un Consiglio straordinario – continua Barsanti – perché alla situazione già critica dei mercati locali, si sono ora aggiunti ulteriori fatti che richiedono un intervento immediato del Comune. In particolare il mercato artigianale in centro è a forte rischio: dopo ventinove anni l’amministrazione comunale solleva il problema degli ambulanti senza partita iva, minacciando non troppo velatamente multe a raffica. Ma gli operatori, con o senza partita iva, avevano già pagato i permessi e ancora una volta il Comune cambia le carte in tavola».

«Il mercato settimanale invece ha compiuto un anno nella nuova posizione alle Tagliate – continua il capogruppo di CasaPound – e il bilancio è negativo. Affari in calo, problemi del sito e mancate promesse del Comune stanno piano piano uccidendo quel mercato, nonostante l’assessore Mercanti ieri in Consiglio abbia minimizzato i problemi. Si è detta però d’accordo a un Consiglio ad hoc, quindi dovrò sperare che sia la maggioranza a firmare la mia proposta di convocazione straordinaria».

«CasaPound – conclude Barsanti – è l’unica formazione che frequenta i mercati non solo sotto elezioni, ascoltando ogni settimana i disagi degli ambulanti. Con la proposta di questo Consiglio straordinario volevamo portare il Comune a dare risposte da troppo tempo attese dai lavoratori e dalla città».