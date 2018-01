Barsanti (CasaPound): «Su ZTL e lavori pubblici accertate le marchette elettorali del Pd»

LUCCA – «Soldi pubblici spesi per la propria campagna elettorale, promesse mai realizzate, annunci truffa: è così che il Partito democratico ha preso in giro una città. E i nodi vengono al pettine». Commenta così il consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound).

L’ordine del giorno del Consiglio comunale del 16 gennaio presentava, oltre alla discussione straordinaria su Cosap e moratoria per i pubblici esercizi, anche la proposta di raccomandazioni e la risposta a interrogazioni presentate dai consiglieri comunali.

Il consigliere Fabio Barsanti (CasaPound) ha raccomandato alla giunta di intervenire nuovamente alla palestra della Scuola Giusti di Sant’Anna, lasciata senza riscaldamento per tutto l’inverno: l’intervento sulla caldaia di pochi giorni fa infatti non ha ancora risolto la situazione.

Barsanti ha poi raccomandato di intervenire a Borgo Giannotti sui cestini, modificati in modo da facilitare l’accumulo di immondizia.

Infine è stato chiesto un intervento a San Vito, davanti alle scuole Chelini dove l’asfalto è totalmente distrutto, con pericolo per la circolazione e gli studenti.

Dopo le raccomandazioni Barsanti ha avuto risposta sulle proprie interrogazioni in merito ai varchi ZTL installati al Gonfalone e sui Fossi ma mai attivati, e sul nuovo parcheggio di San Lorenzo a Vaccoli. «Si tratta di interrogazioni proposte mesi fa – scrive Barsanti – e che solo ora hanno avuto finalmente una risposta ufficiale. Quella ufficiosa sui varchi ZTL era però già uscita sui giornali: un fatto gravissimo che certifica la mancanza di rispetto da parte del Pd sia del ruolo del consigliere comunale che del Consiglio stesso. La risposta della maggioranza è imbarazzante: sono stati spesi 45mila euro per mettere ad aprile delle telecamere che non funzionano ancora, in quanto non autorizzate dal Ministero. Si è trattato di una mossa elettorale del Pd e di Tambellini, alla disperata ricerca di voti in centro storico, ma in realtà il centro è stato danneggiato: se prima sui Fossi non si poteva accedere con la macchina, ora la circolazione è aperta a tutti. Anche un non residente può quindi arrivare a qualsiasi ora ovunque in centro storico. Per quanto riguarda invece San Lorenzo a Vaccoli – conclude Barsanti – il parcheggio annunciato in campagna elettorale non esiste ancora. A ridosso delle elezioni però era stato messo il cartello di inizio lavori, che dovevano terminare a fine agosto: bugie. Anche in questo caso i lucchesi sono stati presi in giro. Con questi mezzucci il Pd è riuscito a vincere le elezioni, ma a perdere è stata tutta la città di Lucca».