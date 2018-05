Barsanti (CasaPound) propone attrezzature sportive su due baluardi delle Mura

LUCCA – Installare, su due baluardi delle Mura, attrezzature sportive per allenamenti ed esercizi a corpo libero. E’ questa la proposta che il consigliere di CasaPound Fabio Barsanti ha sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale attraverso una mozione, e che verrà affrontata ed approfondita nelle preposte commissioni.

«La nostra proposta nasce da un’esigenza sempre più sentita da parte di molti lucchesi – dichiara il consigliere di CasaPound – e prende spunto da ciò che già esiste in molte città italiane, anche vicine. Basta fare un giro a Pisa, Livorno o Viareggio per accorgersi di come parchi e zone utilizzate per attività fisiche, come corsa e altri sport all’aria aperta, siano dotate di attrezzature per completare gli allenamenti. Moltissimi lucchesi si allenano tradizionalmente sulle Mura, ma sono costretti a fare gli esercizi su tavoli, panchine o parapetti. Queste attrezzature andrebbero a costituire un servizio per questi cittadini».

Per Barsanti, infatti: «Favorire lo sport per tutti, gratuito e all’aria aperta dovrebbe essere l’obiettivo di ogni amministrazione, e nella nostra città questo non può prescindere dallo sfruttare appieno le potenzialità delle Mura urbane. Ciò che proponiamo all’amministrazione è individuare due baluardi dove inserire queste strutture, sull’esempio di quelle presenti in altre città già citate ma anche al ‘percorso vita’ di Mutigliano. Attrezzature in legno non molto differenti dai giochi per bambini, già esistenti sul nostro principale monumento, dunque compatibili con un necessario parere della sovrintendenza».

«La proposta verrà approfondita nelle commissioni preposte – conclude Barsanti – perché una parte della maggioranza non ha avuto il coraggio di approvarla direttamente in Consiglio. Sarà l’occasione per discutere concretamente di una proposta tanto semplice quanto innovativa per la nostra città, e senza dubbio un servizio per tutti quei lucchesi che si allenano sulle Mura».