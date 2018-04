Barsanti (CasaPound): “Presenterò mozione per le luci al Piaggione”

LUCCA – “Il Piaggione è al buio e il Comune latita: presenterò una mozione in Consiglio”. Ad affermarlo Fabio Barsanti, consigliere comunale di CasaPound.

<<L’illuminazione del paese si è interrotta a causa di un guasto, ma il Comune sembra volere prendere la palla al balzo per tagliarla per sempre. La zona interessata però rappresenta il cuore del Piaggione e collega anche edifici pubblici come la scuola>>.

<<Il Comitato paesano ha organizzato una riunione per avere risposte dal Comune – continua Barsanti – ma ero l’unico rappresentante delle istituzioni presente. Infatti gli assessori Bove e Marchini, oltre al sindaco Tambellini, se pur invitati non si sono presentati. A questo punto presenterò una mozione in Consiglio comunale per proporre una soluzione>>.