Barsanti (CasaPound): ‘In arrivo a Lucca un’ondata di atti di vandalismo e tensione’

LUCCA – «Il Pd lucchese ha compiuto un abuso di diritto e affermato di fatto la propria connivenza con i gruppi antagonisti che hanno occupato la Ex Casina Rossa». E’ questo il commento del Consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound), all’indomani della seduta prenatalizia del Consiglio comunale.

«Quello di ieri è stato un Consiglio lontano dalle problematiche della città. Il Pd lucchese – scrive Barsanti – in crisi e in piena campagna elettorale, non avendo niente da proporre agli italiani punta tutto sul solito stantio antifascismo. Si ripete la truffa agli elettori già vista alle scorse amministrative, là dove si paventava un “pericolo fascista” che in realtà non esiste. Lo stesso magistrato antiterrorismo Guido Salvini ha dichiarato che si tratta di una finta emergenza creata dalla sinistra per scopi elettorali. Con questa scusa si cerca poi di limitare l’agibilità politica di chi non la pensa come loro, chiedendo patentini e giuramenti non previsti né dalle leggi né dalla Costituzione. Tutto questo avviene all’inizio della campagna elettorale, con il grave intento di limitare le libertà costituzionali degli altri movimenti politici. Il Pd cerca poi continuamente di ricattare moralmente il Consiglio comunale, paralizzandolo. E tutto questo a spese dei lucchesi».