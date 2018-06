Barsanti (CasaPound): ‘Le strutture che ospitano richiedenti asilo versino la tassa di soggiorno’

LUCCA – «Il Consiglio comunale di Lucca è ostaggio della sinistra e delle sue battaglie ideologiche». E’ questo il duro commento del consigliere Fabio Barsanti (CasaPound Italia) dopo l’ultima sessione del Consiglio comunale.

«Anche ieri in consiglio – continua Barsanti – ne abbiamo avuto dimostrazione. L’assassinio del sindacalista africano in Calabria è stato strumentalizzato dalla maggioranza per chiedere ulteriori iniziative “antirazziste”, ovvero per concedere maggiori finanziamenti alle proprie associazioni e continuare a indottrinare i nostri figli. La colpa di quell’omicidio è della sinistra che ha tollerato in questi anni l’immigrazione selvaggia e l’abbassamento delle tutele sul lavoro, il caporalato e la creazione di tendopoli di disperati che invece di creare il futuro del proprio paese di origine vivono in Italia come schiavi senza prospettiva. Parliamo di quella sinistra poi che non ha mai espresso cordoglio per i tanti nostri connazionali uccisi da immigrati, e che per l’omicidio del sindacalista si inventa un movente ‘razzista’ escluso dagli stessi inquirenti. Continua quindi la manipolazione della realtà di questa sinistra terminale, mentre a pochi chilometri da noi Firenze piange la morte di Duccio Dini, ucciso dalla tolleranza della sinistra verso il degrado criminale dei campi rom. Per lui la sinistra lucchese ovviamente non piange una lacrima».

«Con un vero e proprio blitz poi la sinistra ha presentato una mozione sul caso Aquarius e il respingimento della nave. Ancora una volta battaglia ideologica, ancora una volta un documento che la maggioranza propone e si vota da sola. I problemi di Lucca sono altri, come per esempio quelli economici: per questo ho chiesto di prevedere che le strutture ospitanti richiedenti asilo (che quindi lucrano sull’immigrazione) versino una tassa di soggiorno per i loro ospiti. Altri comuni italiani lo hanno fatto, per questo ho chiesto di emendare il regolamento per l’imposta di soggiorno. A Lucca però siamo governati dalla sinistra, e la mia richiesta è stata respinta», conclude il consigliere di CasaPound.