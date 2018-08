Barsanti (CasaPound). ‘Le polemiche di questi giorni dimostrano che Tambellini parla a comando del Pd’

LUCCA – «Abbiamo un sindaco che parla a comando del Pd, invece che dei lucchesi. Così succede che tace quando dovrebbe urlare e urla quando dovrebbe tacere». E’ questa la considerazione del consigliere comunale Fabio Barsanti (capogruppo di CasaPound Italia) sul sindaco di Lucca.

«Prendo le mosse dalle due polemiche della settimana: quella sugli assi viari alzata dal sindaco di Capannori Menesini e quella sui finanziamenti per le periferie cavalcata dal senatore Marcucci. In entrambi i casi Tambellini non ha parlato nell’interesse di Lucca, ma di quello del Pd», dice l’esponente di CasaPound.

«Così si spiega come mai al sindaco Pd di Capannori – afferma Barsanti – sia concesso da tempo di alzare la voce, minacciare Lucca e cercare un finto scontro campagna-città che nei fatti non esiste, in quanto il territorio della Piana di Lucca è unico: per storia, problemi e possibili soluzioni. La polemica sugli assi viari è solo l’ultima, dove Luca Menesini, smessi i panni del rappresentante della Provincia di Lucca, si veste da indipendentista capannorese e minaccia Lucca di bloccare le strade e far saltare progetti. Tambellini però non ha mai risposto a dovere, anche perché ha avuto bisogno di tutti i sindaci vicini del Pd per essere rieletto per una manciata di voti. Lucca subisce così le intemperanze del sindaco di Capannori senza colpo ferire, per colpa delle logiche interne al Pd. A perdere così però è tutto il territorio della Piana».

«Tambellini avrebbe dovuto invece tacere – continua Barsanti – sulla polemica del senatore Marcucci in merito al congelamento da parte del governo dei finanziamenti alle periferie. Difatti lo stesso Marcucci ha approvato quel provvedimento in Senato. Tambellini ha urlato al “colpo di sole” del governo, ma in realtà ad essere totalmente spaesati e fuori luogo sono proprio i rappresentanti del Pd. Ancora una volta Lucca si trova condizionata dalla cattiva gestione dell’ormai defunto Partito democratico».