Barsanti (CasaPound): ‘Interessante la discussione su Campo di Marte e cinema Astra’

LUCCA – Il consigliere comunale Fabio Barsanti interviene in ordine a due argomenti molto dibattuti in questa settimana: la situazione dei cinema a Lucca e il futuro dell’ex ospedale di Campo di Marte: “Sono due punti centrali del programma elettorale di CasaPound”, dichiara.

«Accolgo con favore la notizia che il presidente Ascom-Centro storico e l’assessore Mammini sponsorizzino due proposte che richiamano la nostra visione della città. Sul recupero dell’ex Manifattura – continua Barsanti – da subito CasaPound aveva proposto un riutilizzo che portasse ad una funzione pubblica di quei locali, dove poter prevedere un cinema multisala che servisse sia a risolvere la clamorosa carenza di sale nella nostra città – che con la chiusura dell’Astra scenderebbero a due – sia come struttura utile allo sviluppo di una manifestazione di successo come ‘Lucca Film Festival’. Per rilanciare una zona morta del centro e consentire un indotto vitale e commerciale all’interno delle Mura».

«Durante la campagna elettorale, inoltre – continua il consigliere di CasaPound – fummo quasi gli unici a sostenere con forza l’esclusiva destinazione pubblica e sanitaria di Campo di Marte, per ottemperare ai disservizi del San Luca e realizzare la più volte evocata ‘Cittadella della Salute’, per terapie e fase post-acuti. Condivido, dunque, la proposta in tal senso dell’assessore Mammini, e sono pronto a sostenere la creazione di strutture, come la piscina riabilitativa, che possano consentire percorsi di aiuto alle numerose famiglie con bambini o ragazzi disabili, costrette troppe volte a recarsi fuori comune o provincia a costo di enormi sacrifici ed ingenti costi».