Barsanti (CasaPound): “Il Comune non difende San Paolino: il concerto durante la festa era da evitare”

LUCCA – «Il Comune non difende San Paolino: il concerto la sera stessa della festa era da evitare», commenta così il consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound), la concomitanza di un concerto del Summer Festival durante le celebrazioni del patrono di Lucca.

«È il secondo anno di fila – continua Barsanti – che la festa viene ‘schiacciata’ da un concerto. Eppure sarebbe bastato poco per tutelare la festa patronale, che cade ogni anno nella stessa data. Bastava considerare il 12 luglio come sacro e incompatibile con altri eventi. Invece ancora una volta la festa verrà messa in secondo ordine e disturbata dal concerto in piazza Napoleone. Il Summer Festival è un evento importante per Lucca, sopratutto dal lato artistico e commerciale, ma la città deve essere in grado di far convivere il sacro e il profano, il concerto con una festa tradizionale. Al momento della stipula degli accordi per il festival, il sindaco doveva garantire che San Paolino si potesse svolgere senza concerti a pochi metri di distanza, con tutto ciò che ne consegue in termini di logistica e di rumore durante l’evento patronale».

«Il Comune di Lucca – conclude Barsanti – dimostra ancora una volta una scarsa attenzione verso le tradizioni lucchesi e i riti della sua comunità. Bastava chiedere che il Summer Festival non coprisse la data del 12 luglio, così che festa e concerto non si disturbassero a vicenda».