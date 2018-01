Barsanti (CasaPound): “A Lucca livelli di degrado mai visti prima. Se istituzioni inerti interverrà CasaPound”

LUCCA – «Due aggressioni a sfondo sessuale in un solo pomeriggio in pieno centro storico: a Lucca livelli di pericolosità mai visti prima e le istituzioni tacciono perché sono coinvolti immigrati». Commenta così il consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound) la duplice aggressione avvenuta venerdì in pieno centro, dove una minorenne e una commessa sono state molestate da due immigrati, di cui uno richiedente asilo.

«Dov’è il sindaco? Dove sono le femministe? Dove sono le “Assessore” che condannano qualunque stupidaggine? Dov’è il Partito Democratico che ci aveva assicurato che non c’era correlazione fra richiedenti asilo e criminalità? Probabilmente furto, spaccio, degrado e ora molestie sessuali per il Pd non sono reati, ma opere di bene».