Barsanti (CasaPound) a Bonturi sui varchi: ‘Sono passati 10 mesi, non siete giustificabili’

LUCCA – «Voglio mettere il punto finale sulla questione Ztl. Quando sono state installate ad aprile 2017 la giunta Pd aveva detto che sarebbero state attivate in 10 giorni: sono passati 10 mesi. Non c’è altro da aggiungere». Risponde così il consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound) al consigliere del Pd Bonturi in merito al mancato funzionamento dei varchi ZTL al Gonfalone e in Via dei Fossi.

«Bonturi parla di un iter normale – continua Barsanti – facendo una figura ridicola. Marchini aveva annunciato che sarebbero state attivate in 10 giorni, e si è giustificato poi nei mesi successivi per il ritardo nell’attivazione. Alla fine del 2017 il Comune aveva detto che sarebbero state attivate a breve, e nuovamente è stato così detto a gennaio 2018 in risposta a una mia interrogazione in Consiglio comunale. Tutto scritto nero su bianco».

«La verità è che il Pd ha fatto campagna elettorale con i soldi del Comune – conclude Barsanti – le telecamere ‘finte’ della ZTL fanno parte delle decine di annunci o inaugurazioni fatte negli ultimi mesi del mandato, dopo anni di inerzia. I lucchesi sono stati presi in giro, CasaPound glielo ha voluto dire».