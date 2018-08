BaRocko: nella chiesa di Sant’Andrea arriva il Lucca Chamber Music Festival

LUCCA – Il Lucca Chamber Music Festival presenterà BaRocko, il suo sesto appuntamento musicale che si terrà sabato 4 agosto alle ore 21.15 presso la chiesa di S. Andrea del centro storico.

Ad esibirsi sarà il CelloPlay Quartet formato da Filippo Burchietti, Simone Centauro, Francesca Gaddi e Cristiano Sacchi.

Il Quartetto di violoncelli proporrà un viaggio tra i vari generi musicali che hanno contraddistinto e qualificato la storia della musica usando come mezzo espressivo il violoncello.

Il CelloPlay Quartet, si propone di nobilitare il suddetto strumento dando voce alla musica di tutte le epoche. Le parti solistiche e dei vari strumenti dell’orchestra sono state distribuite tra i componenti del

quartetto, cercando il massimo movimento possibile, con l’intento di mettere in evidenza la potenza ritmica della musica di Vivaldi, che a nostro avviso ha ispirato tantissimi compositori,

nonché tantissime rock band. Il programma, di fatto spazierà da “concerto per due violoncelli e orchestra in sol min” di Vivaldi fino al rock del Led Zeppelin, Metallica, Queen, passando per Piazzolla, Tchajkovskij e Gardel.

Al centro di questo percorso ci sarà Note Sconte, brano di Giovanni Sollima che rappresenta un ponte ideale tra la “musica colta” e quella dei giorni nostri.

Come di consueto, i biglietti saranno disponibili in loco, a partire dalle ore 17.00 oppure on line.

Per la consultazione dell’intero programma del festival e/o eventuali dettagli, si rimanda al sito www.luccachambermusicfestival.org o alla pagina facebook Lucca Chamber Music Festival.