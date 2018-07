BargaJazzFestival 2018: domenica 8 luglio Ingrid Jensen & BargaJazz Ensemble

BARGA – 8 alle ore 21 Ingrid Jensen & BargaJazz Ensemble protagonisti al Teatro dei Differenti di Barga per il primo appuntamento del BargaJazz Festival, quest’anno inserito nel progetto Borghi Swing. Un’iniziativa ideata e promossa da I-Jazz, l’associazione che riunisce alcuni tra i più noti e seguiti festival jazz italiani, con il sostegno del MiBACT. Un progetto con protagonisti sette festival jazz – rassegna Jazz Visions, BargaJazz Festival, Peperoncino Jazz Festival, Fara Music Festival, Locus Festival, Udin&Jazz-Marano Lagunare, Etnica – e i borghi che li ospitano. Sette borghi selezionati per le loro caratteristiche storiche, paesaggistiche e culturali – Bagnolo e Racconigi (CN), Barga (LU), Diamante (CS), Fara in Sabina (RI), Locorotondo (BA), Marano Lagunare (UD), Vicchio (FI) – che da giugno ad agosto ospiteranno una programmazione di eventi che unisce musica, arte, natura ed enogastronomia.

Borghi Swing nasce per innestare in luoghi dove la tradizione musicale è forte, nuove iniziative con

l’obiettivo di rendere più efficace l’azione di valorizzazione di un territorio, facendo leva sulla qualità, la sostenibilità e la promozione culturale. Le proposte di Borghi Swing includono: concerti di musica jazz, pop e world music; iniziative artistiche e culturali con visite guidate al patrimonio storico; percorsi nella natura ed escursioni in mare; viaggi nei sapori alla scoperta dell’enogastronomia locale. Esperienze che legano tradizione e sperimentazione all’insegna della musica di qualità e dell’eccellenza dei luoghi.

Testimonial d’eccezione per Borghi Swing è Gegè Telesforo, jazz vocalist, musicista e autore, tra i volti più amati del jazz made in Italy, che sarà con il suo quartetto ospite a Barga il 17 agosto.

Il concerto di domenica sarà l’anteprima del BargaJazz Festival il cui nucleo centrale si svolgerà tra il 17 e il 25 agosto. La trombettista canadese Ingrid Jensen accompagnata da un ensemble di 12 elementi presenterà una suite inedita di Kenny Wheeler: “Little Sweet Suite”.

Fanno parte dell’Ensemble Mirko Rubegni e Andrea Guzzoletti alle trombe, Massimo Morganti al trombone, Nico Gori al sax alto, Alessandro Rizzardi al sax tenore, Rossano Emili al sax baritono, Angelo Lazzeri alla chitarra, Stefano Onorati al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso, Stefano Paolini alla batteria, Marta Raviglia alla voce e Ingrid Jensen nel ruolo di Kenny Wheeler alla tromba solista.

Info e prenotazioni: www.bargajazz.it – www.barganews.com – info@nullbargajazz.it – Tel. 0583723860

Kenny Wheeler “Little Sweet Suite”Ingrid Jensen & BargaJazz Ensemble

Produzione originale basata sulla “Little Sweet Suite” una suite inedita di Kenny Wheeler. Scritta a metà degli anni novanta, questa suite rappresenta un vero concentrato delle tecniche compositive e di orchestrazione del grande trombettista canadese, che con un organico ridotto rispetto alla big band riesce ad ottenere allo stesso tempo grandi sonorità ed agilità virtuosistiche. La vena malinconica di Wheeler tocca in questo lavoro apici inaspettati, il lirismo e la tensione melodica si uniscono ai numerosi cambi di tempo e alle modulazioni metriche, altro ingrediente fondamentale della sua poetica. L’organico previsto è di 12 strumenti: sei fiati, sezione ritmica, voce e tromba solista. “Intro and derivation”, The deathly child”, Phrase second”, Wiljun”, “Anita” e “Thrawa” sono i sei brani che la compongono.

Il BargaJazz Ensemble è una formazione variabile che ha realizzato negli ultimi anni molte produzioni inedite attingendo dalle fila della storica Big Band di Barga scegliendo di volta in volta i musicisti più adatti ai vari progetti. Un gruppo continuamente in bilico tra le profondità sonore della big band e le atmosfere cameristiche dei piccoli gruppi, alla ricerca di una sintesi forse impossibile da trovare, ma con la ferma determinazione ad indagarne tutte le possibilità.

Nel 2012 ha rappresentato la Regione Toscana alla BIT di Milano presentando arrangiamenti e composizioni originali con ospite il trombettista Marco Tamburini. Nel 2013 ha realizzato per il progetto europeo “Sonata di Mare” la produzione “Voce di Vento” con il gruppo vocale corso “A Cumpagnia”. Nel 2016/17 ha realizzato un nuovo progetto dedicato alla musica di Frank Zappa. Negli ultimi anni l’Ensemble è stato ospite in molti festival importanti: “Time in Jazz “ di Berchidda; “Gray Cat” di Grosseto; “PercFest” di Laigueglia; “BargaJazz Festival” di Barga, “Anfiteatro Jazz” di Lucca, “Venezze Jazz Festival” di Rovigo, “Massarosa Jazz Fest” di Massarosa, “Festivoce” di Pigna (Corsica); “Serravalle Jazz” di Serravalle Pistoiese.

L’ organico per questo progetto vede:

Mirko Rubegni e Andrea Guzzoletti alle trombe, Nico Gori al sax alto, Alessandro Rizzardi al sax tenore, Rossano Emili al sax baritono, Massimo Morganti al trombone, Angelo Lazzeri alla chitarra, Stefano Onorati al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso, Stefano Paolini alla batteria, Marta Raviglia alla voce e Ingrid Jensen nel ruolo di Kenny Wheeler alla tromba solista.

Ingrid Jensen

Nata a Vancouver e cresciuta a Nanaimo, Columbia Britannica, Ingrid Jensen è stata acclamata come uno degli interpreti più dotati della sua generazione. Dopo la laurea al Berklee College of Music nel 1989, registra tre CD per l’etichetta ENJA, diventando presto uno dei trombettisti più richiesti sulla scena jazz globale.



Dopo un periodo di insegnamento in Europa – come professore più giovane della storia del Conservatorio “Bruckner” di Linz, in Austria – Ingrid si stabilisce a New York nella metà degli anni ’90 dove si è unita alle innovative orchestre di jazz di Maria Schneider (1994 -2012) e Darcy James Argue. Più recentemente, Ingrid si è esibita con Terri-Lyne Carrington e il suo Mosaic Project. E’ una solista di spicco del album dell’Orchestra Christine Jensen, “Treelines” (2011) e del successivo “Habitat” (2013). Ha fatto parte di un cast multi-generazione di leggende jazz che vanno da Clark Terry a Esperanza Spalding, ha inoltre suonato con l’ artista R & B britannico Corrine Bailey Rae al Saturday Night Live e ha registrato con l’ icona pop canadese Sarah McLachlan. Oltre al suo ruolo di sideman, Ingrid Jensen conduce il proprio quintetto, quartetto e organ trio. Le sue band hanno raccolto recensioni incandescenti e una fedele base di fan in Australia, Sudafrica, quasi tutti i paesi europei, in tutto il Canada, negli Stati Uniti, in Sud America (tra cui Brasile, Perù e Cile), Giappone e Messico.

Jensen è anche una educatrice dedicata al jazz, ha lavorato all’Università del Michigan e al Conservatorio di Peabody, come artista ospite con il gruppo High School di Thelonious Monk Institute con Herbie Hancock e presso il Centrum Jazz Workshop, The Dave Brubeck Institute, il Banff Center Workshop in Jazz e Musica Creative e il Stanford Jazz Camp e il Geri Allen Jazz Camp per le giovani donne. Attualmente è docente presso il College di Acquisti e presso la New School di New York.

Dalla sua vittoria al concorso di tromba Carmine Caruso nel 1995, Jensen ha fatto per due volte parte della giuria. È stata invitata regolarmente a manifestazioni trombettistiche in tutto il mondo, tra cui un invito prestigioso nel 2011 per lavorare con il trombettista classico Håkan Hardenberger e la Wind Orchestra svedese. Ingrid suona una tromba personalizzata Monette, costruita personalmente dal maestro costruttore Dave Monette.

Uno dei collaboratori più frequenti e più vicini di Ingrid è sua sorella, il sassofonista e compositrice Christine Jensen. Oltre alle recenti performance con la Jazz Orchestra di Christine della loro versione rinnovata di Porgy e Bess, le sorelle hanno realizzato una piccola ed entusiasmante registrazione di gruppo, intitolata Infinitude, sull’etichetta Whirlwind con il brillante chitarrista Ben Monder.

Altri progetti per cui Ingrid è stata invitata a prestare il suo suono includono: David’s Angels (Svezia), Kari Ikonen (Finlandia), Marianne Trudel (Montreal), Ellen Rowe (USA), Adam Birnbaum (USA), Sharel Cassity (USA), Dwight Adams (USA), Tobias Meinhart (Germania / Stati Uniti), numerosi gruppi di all stars, tra cui un recente tour europeo con Renee Rosnes, Cecile Mclorin Savant, Allison Miller, Anat Cohen e Melissa Aldana.