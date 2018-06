Bando Capannori: assunzioni a tempo determinato per profilo educativo-culturale

CAPANNORI – L’amministrazione comunale ha emesso un avviso pubblico per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo professionale di specialista educativo culturale-categoria giuridica D-posizione economica D1. Titoli di studio richiesti: attestato di abilitazione per educatore professionale o diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell’ambito delle Facoltà di scienze dell’educazione e di scienze della formazione.

Il Comune di Capannori ha la possibilità di ampliare il proprio organico essendo capofila per la Piana di Lucca del progetto REI (Reddito d’inclusione) – una misura di contrasto alla povertà che prevede un beneficio economico e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa per persone con determinati requisiti socio-economici – per il quale è prevista la figura dell’educatore professionale.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata entro il prossimo 11 luglio tramite PEC (Posta elettronica certificata) all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@nullcert.legalmail.it o attraverso il Portale APACI (Amministrazione Pubblica Aperta ai Cittadini e Imprese) della Regione Toscana.

L’avviso e il fac simile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune www.capannori.lu.it nella sezione ‘Concorsi e selezioni’.

Per informazioni Ufficio Personale del Comune tel 0583 428263-379 (ore 11-13) o personale@nullcomune.capannori.lu.it.