Banca del Monte e servizi alberghieri insieme per crescere

LUCCA – Siglato questa mattina, 22 febbraio, durante la conferenza stampa alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, il protocollo di intesa tra Banca del Monte e Federalberghi diretto a favorire l’accesso al credito e ai servizi banca per il settore alberghiero.

Alla firma erano presenti il direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini, il Direttore Generale di Banca del Monte di Lucca Federico Pietrini, il presidente della Banca del Monte di Lucca Carlo Lazzarini e il presidente di Federalberghi Lucca Pietro Bonino.

“Questa iniziativa permette alla Banca del Monte di essere presente nel territorio con un accordo con Confcommercio e con il settore alberghiero – spiega il Direttore Pasquini – Il nostro comparto rappresenta un’importante realtà produttiva in Toscana certamente attrattiva per gli investimenti che, da oggi, trovano un istituto primario come Banca del Monte di Lucca al proprio fianco per sostenerli e svilupparli”.

Nel dettaglio Il nuovo protocollo prevede per gli affiliati a Federalberghi la possibilità di accedere ai finanziamenti di Banca del Monte di Lucca, sia a medio-lungo che a breve termine, usufruendo di tassi particolarmente favorevoli e competitivi. Anche sul fronte dei servizi bancari, quali il conto corrente o il Pos, sono previste agevolazioni per quanto riguarda i canoni e le commissioni.

“Un aspetto molto importante – afferma Pietrini – è soprattutto la bilateralità dell’accordo che prevede un servizio di consulenza che mettiamo a disposizione per tutti coloro che hanno bisogno di assistenza. Grazie all’accordo sottoscritto, gli imprenditori del settore avranno infatti a propria disposizione consulenti dedicati, in grado di offrire risposte in tempi rapidi e consigliare le soluzioni più adeguate in base alle esigenze del cliente” .

“Nonostante la banca abbia passato momenti di crisi – spiega il presidente della Banca del Monte di Lucca Lazzarini – adesso vogliamo ritornare ad essere la banca di riferimento per il territorio”.

L’occasione per le istituzioni di essere presenti nel territorio e l’occasione per tutti gli albergatori e tutti coloro in possesso di una licenza turistica di usufruire di un servizio flessibile che si adatta nel miglior modo possibile a tutte le necessità.

“Abbiamo pensato a delle soluzioni che ricoprano le esigenze a 360° e promuovendolo adeguatamente permetterà ad un alto numero di persone di aderire al credito. È un prodotto completo e noi ne siamo molto orgogliosi” conclude il presidente di Federalberghi Pietro Bonino.