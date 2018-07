Banca del Monte di Lucca in prima linea nella promozione della cultura: sconti per i correntisti per la nuova stagione al Teatro Carlo Felice di Genova

LUCCA – È stato presentato oggi, giovedì 26 luglio, nella Sala Consiglio della Banca del Monte di Lucca, il programma 2018/2019 del Teatro Carlo Felice di Genova in nome della rinnovata collaborazione con l’istituto di credito genovese che affiancherà il Teatro in qualità di banca partner per le prossime stagioni.

Erano presenti alla conferenza Carlo Lazzarini, presidente della Banca del Monte, Gianluca Guaitani, Chief Commercial Officer Banca Carige, Maurizio Roi, Sovraintendente Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e Federico Pietrini, direttore generale della Banca del Monte di Lucca.

La sinergia tra BML e Banca Carige e di conseguenza Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova pone le basi per una collaborazione in nome della cultura ma soprattutto della diffusione di essa in tutta la cittadinanza e oltre i confini regionali. Lo scopo è infatti quello, attraverso questa intesa, di rendere sempre più stretto e vicino il rapporto tra i cittadini e le banche che agiscono nell’interesse di essi.

“L’unione tra BML e Carige Banca è la testimonianza di cosa fanno le banche a sostegno delle iniziativa culturali – ha introdotto Lazzarini – ed è per questo che siamo lieti di poter offrire ai nostri correntisti i vantaggi di questa attenzione alla cultura attraverso l’accesso all’offerta culturale del prestigioso teatro che ha, con Parigi, la macchina scenica più grande d’Europa.”

Da quest’anno infatti sono previsti nuovi orari, con l’inizio spettacolo per balletto e lirica previsto alle ore 20,00, in modo da agevolare il ritorno a casa del pubblico, nuove fasce di prezzo che renderanno più accessibile al grande pubblico l’abbonamento o l’ingresso ai singoli spettacoli, oltre alle particolari scontistiche che, grazie alla partnership con l’istituto di credito ligure, verranno riservate alla clientela di Banca Carige e Banca del Monte di Lucca. Alle iniziative del Teatro Carlo Felice verrà data ampia visibilità su i canali fisici e virtuali che Banca Carige mette a disposizione del Teatro nelle regioni del Nord Ovest e del Centro Italia in cui è presente con la propria rete di filiali e di sportelli ATM.

“Lo scopo di questa intesa – ha proseguito Guaitani – è quello di creare un vantaggio sia per il Carlo Felice che ha spostato i confini proponendo la stagione teatrale fuori dalla Liguria, sia per la BML che si è impegnata a portare la cultura più lontana possibile. È questo il nostro intento infatti: rendere la cultura più accessibile e in questa direzione infatti le nostre filiali, i nostri bancomat, il sito del Gruppo, offriranno una vetrina sulla migliore produzione artistica e musicale della regione promuovendo il coinvolgimento di un pubblico sempre più ampio”.

“Stiamo cercando di fare un percorso insieme di crescita e ampliamento dell’opportunità di partecipare alle nostre iniziative– ha spiegato il Sovraintendente Fondazione Carlo Felice Maurizio Roi-. Non vogliamo intralciare altre realtà ma proporre qualcosa di diverso nel nome dell’arte, per renderla accessibile a tutti e soprattutto avvicinare chi non conosce questa realtà. Dobbiamo far arrivare al pubblico il messaggio che il teatro e l’opera non sono d’elite ma al contrario sono lo spettacolo popolare d’eccellenza”.

Un bel progetto che vede Lucca, ma soprattutto la Banca del Monte, in prima linea per la promozione della cultura e per il bene dei cittadini.

Ricchissimo è il programma proposto quest’anno dal Teatro Carlo Felice con le 6 opere del grande repertorio lirico in programma, i 3 Balletti, i 3 Musical ed i 12 appuntamenti della Stagione Sinfonica.

In apertura di Stagione, An American in Paris di George Gershwin,che sarà diretto da Daniel Smith, Direttore Ospite del Teatro . La prima opera in cartellone è Aida di Giuseppe Verdi, diretta da Andrea Battistoni, Direttore Principale del Teatro Carlo Felice, un titolo che torna a Genova dopo 17 anni, in un nuovo allestimento con la regia di Alfonso Antoniozzi ambientato in Egitto che vedrà il debutto di Svetla Vassileva nel ruolo della protagonista.

A Natale il tradizionale appuntamento con Lo schiaccianoci con il Balletto del Teatro di Astana Opera. Dopo il grande successo della prima edizione, l’anno nuovo si aprirà con West Side Story di Leonard Bernstein seguito da due balletti, Il lago dei cigni, interpretato nuovamente dal Balletto del Teatro Astana Opera, e La bella addormentata nella spettacolare versione del balletto sul ghiaccio di San Pietroburgo.A febbraio ritorna l’opera con il Simon Boccanegra nell’allestimento di gran successo del Teatro Carlo Felice con la straordinaria presenza di Francesco Meli nel ruolo di Gabriele Adorno e Ludovic Tézier in quello del protagonista. Seguirà, a marzo, il Don Pasquale di Donizzetti nel brillante e divertente allestimento della Scottish Opera con il debutto di Erwin Schrott nel ruolo del titolo e il ritorno di Desirée Rancatore. Terzo ed ultimo Musical Sunset Boulevard di Andrew Lloyd Webber, sempre in coproduzione con Wec, tratto dal celebre film di Billy Wilder. A maggio Tosca di Puccini nell’applauditissimo allestimento del Teatro Carlo Felice con la regia di Davide Livermoore con Maria Josè Siri nel ruolo della protagonista. A seguire Cavalleria rusticana/Pagliacci con la regia di Teatrialchemici – Luigi Di Ganci e Ugo Giacomazzi (già applauditi per la Norma della precedente Stagione), protagonista Sonia Ganassi nel ruolo di Santuzza. Ultimo titolo in cartellone, Madama Butterfly nell’allestimento Astana Opera con il debutto di Anna Pirozzi nella parte di Cio-cio-san, quello di Stefan Pop nel ruolo di Pinkerton e di Alfonso Antoniozzi in Sharpless.

La Stagione Sinfonica si aprirà il 21 settembre con un concerto dedicato a Gershwin diretto da Daniel Smith , Direttore Principale Ospite del Teatro Carlo Felice. Tra gli appuntamenti da non perdere, i due concerti celebrativi di Niccolò Paganini, parte integrante del Paganini Genova Festival, con il Teatro Carlo Felice membro del Comitato Organizzatore, grazie alla collaborazione tra il Comune di Genova, la Fondazione Enzo Hruby, il Conservatorio Niccolò Paganini e l’Associazione Amici di Paganini con lo straordinario Janoska Ensemble (25 ottobre) e la violinista Laura Marzadori (27 ottobre).

I ritorni di Fabio Luisi, (16 novembre) Direttore Onorario del Teatro Carlo Felice, Igudesman & Joo (14 dicembre), Stafano Bollani (22 febbraio) e Andrea Battistoni (15 marzo).

Spiccano inoltre due importanti Gala, il primo con protagonisti Jessica Pratt e Michael Spyres (18 gennaio) ed il secondo, a conclusione della stagione sinfonica, con la straordinaria Signora del belcanto Mariella Devia (28 giugno).

Un’altra novità è la Stagione Spin-off con opere, balletti e concerti sinfonici che pur non facendo parte della Stagione principale ne sono in qualche modo una derivazione.

In evidenza il Concerto Celebrativo 50° anniversario S. Egidio (28 settembre) con Marco Vincenzi al pianoforte e Daniel Smith sul podio e l’evento eccezionale della prima rappresentazione italiana di Abai, il capolavoro operistico del teatro lirico Kazako (8 novembre).