Bama riceve la corazzata Valdisieve

LUCCA – Bama che riceve la corazzata Valdisieve, oggi o domani pomeriggio, ore 18,00, PalaBridge di Ponte Buggianese. Una vittoria darebbe al 90% il nono posto ai rosablu, il restante 10% é dovuto a concatenazioni negative che, seppur non pronosticabili, nel basket possono comunque sempre accadere. Anzi, spesso sono all’ordine del giorno. Inutile quindi stare a fare calcoli, occorre vincere e solo alla fine consultare il “livescore” della F.i.p. per esultare o meno. E la vittoria sarà tutt’altro che facile, sia per il grande valore dell’avversario, sia per la malasorte che non smette mai di accanirsi contro agli altopascesi. L’infortunio occorso alla caviglia di Ghiaré infatti é molto più serio del previsto: rottura di un legamento, stagione finita. Peccato perché il play proveniente dal vivaio del Tau era tornato in fiducia, era stato determinante nella vittoria contro Montale ed anche in allenamento aveva mostrato di essere decisamente in forma. A parte questa, ormai tristemente rituale, parentesi ci sarà da affrontare un avversario che sta facendo un campionato superlativo. Attualmente si trova appaiata al quarto posto in classifica con Castelfiorentino, in svantaggio negli scontri diretti. I fiorentini sono quindi obbligati a fare un 2 su 2 nel rush finale per sperare di avere la bella in casa nei playoff. Una squadra che gioca a memoria da anni e che perso Bandinelli ha inserito il playmaker Mariotti (ex serie B ad Empoli). Un innesto che ha permesso ai ragazzi di Pescioli di migliorare il rendimento in modo esponenziale, trasformando il nono posto della stagione scorsa (stessi punti del Bama) nello stazionamento in zone nobili della classifica. Il tutto a suon di vittorie altisonanti.A parte Mariotti i sorvegliati speciali sono l’ala Coccia, atletismo unito a buonissima mano dall’arco, ed il sempiterno Occhini: 36 anni al’anagrafe ma, statistiche globali alla mano, il miglior giocatore della C Gold per distacco. Ma tutto il roster avversario é di qualità, continuando con il duo Piccini&Piccini, Rossi, Cioni, Cianchi e Cherici, tiratore esiziale se in giornata. All’andata il Bama uscì sconfitto dal PalaBalducci 65-56 al termine di un match giocato maluccio dai padroni di casa e stramale dai rosablu. Stavolta per Fiorindi e soci non ci sono alternative: entrare in campo dando il 110% per tentare l’impresa, con la speranza di poter festeggiare alla sirena. Un nono posto che equivarrebbe, vista l’annata devastante, a fare un 6 al superenalotto.