Baldacci (Pd Barga): ‘Soddisfazione per la soluzione sul trasporto pubblico’

BARGA – Il PD di Barga esprime soddisfazione per la soluzione alle gravi problematiche del trasporto pubblico locale su gomma che in questi ultimi anni sono divenute insostenibili anche nel nostro territorio.

Come avevamo richiesto nei giorni scorsi infatti la regione e gli enti competenti hanno trovato l’accordo con gli attuali gestori del servizio in ambito regionale per l’adozione di un contratto ponte, fino al 31 dicembre 2019 al fine di superare le criticità verificatesi, in attesa della conclusione delle controversie legali legate alla gara unica regionale.

Con questo accordo infatti, per due anni, non solo si garantirà il servizio, ma con gli oltre 300 milioni di euro all’anno messi a disposizione della Regione si avrà un sostanzioso rinnovo del parco autobus, 229 nuove vetture in 2 anni, di cui 24 per la provincia di Lucca e quindi anche per la valle del Serchio, che permetterà ai gestori la sostituzione degli autobus più vecchi e logori, migliorando quindi non solo la sicurezza, ma anche il comfort e l’accessibilità dei mezzi.

Oltre ai nuovi pullman numerose sono le migliorie previste per il servizio che per la prima volta dovrà essere omogeneo sull’intero territorio regionale, come ad esempio servizi di biglietto via sms, informazioni puntuali ed in tempo reale rispetto ai tempi di attesa alle fermate ed agevolazione dei costi di abbonamento per chi ha ISEE sotto i 36 mila euro annui e per gli studenti.

La sottoscrizione di questo contratto è un risultato importante riguardo a problematiche complesse, come ad esempio quella del TPL, solo lavorando in modo serio, trasparente, ragionevole e con il coinvolgimento di tutti i livelli territoriali si riescono ad avere risultati come questo, consentendo un vero salto di qualità nel servizio per i cittadini. Questo è il modo di lavorare che come Partito Democratico cerchiamo di mettere in campo ad ogni livello di governo

Lara Baldacci

Segretaria Pd Barga