Bagarre Summer: dopo lo scontro tra Comune e D’Alessandro, i pareri della città e della politica

LUCCA – Il giorno successivo alle scintille tra l’assessore Francesco Raspini e il promoter del Lucca Summer Festival, Mimmo D’Alessandro, arrivano i commenti. I commenti per lo più politici, ma non solo.

Critico con la manifestazione, ma soprattutto con il suo allestimento in pieno centro storico è Alessandro Sesti, che ha scritto una lunga e articolata lettera in materia, ma non è certamente il solo.

Fratelli d’Italia di Lucca prende la parola e si congratula con D’Alessandro: «complimentandoci per i successi passati e futuri del Lucca Summer Festival – dice FdI –, vorremmo dare a D’Alessandro un modesto consiglio che sarebbe quello di tenere un atteggiamento sicuramente più morigerato e rispettoso di questa città e dei suoi cittadini. Abbiamo notato che con il crescere della manifestazione aumentano, ogni anno, anche le tue richieste e le tue lamentele all’indirizzo delle istituzioni. D’altronde hai scoperto, che davanti ad una amministrazione debole, più chiedi e più ottieni (finanziamenti, rimborsi spese, spazi pubblici, sicurezza etc etc). Riteniamo che il tuo atteggiamento sia irrispettoso verso quegli imprenditori che, nel loro piccolo, cercano di organizzare qualcosa o di aprire un’attività incappando nella burocrazia. Le procedure devono essere uguali per tutti, riusciamo a capire il tuo atteggiamento, ma non lo giustifichiamo come non giustificheremo mai chi vuole fare il padre padrone di questa città, sia esso un politico che un imprenditore».

Fratelli d’Italia prosegue rivolgendosi al promoter: «I tuoi successi ti hanno, di fatto, trasformato in un “pesce grosso” o meglio in un “signorotto” in puro stile feudale. Ti ringraziamo per il tuo lavoro e per gli eventi eccezionali che porti a Lucca però non possiamo nascondere anche quanti disagi questi portano alla città. Per carità, ben vengano spettacoli, del genere e di questo te ne siamo grati, ma devono essere programmati nel rispetto delle normative, delle istituzioni e dei cittadini».

«La tua grande professionalità, dimostrata negli anni, dovrebbe esserti da consigliera ed invitarti a smetterla con questo atteggiamento piagnone – afferma il partito della Meloni -: sai bene che chi fa business va incontro al rischio d’impresa, ci sembra che le tue continue lamentele non siano altro che un modo per attirare l’attenzione su di te e, come detto, forzare sempre di più la mano. Chiunque voglia organizzare qualcosa deve sudare e spesso beccarsi i niet delle pubbliche amministrazioni alle richieste di permessi o finanziamenti, mentre tu hai la città ai tuoi piedi e gli enti che ti garantiscono (a carico nostro) le proprie prestazioni».

«Chiudiamo con una domanda che potrebbe essere importante per il tuo futuro – conclude la nota -: considerati i tuoi successi e la tua innegabile capacità di creare indotto per la città, perché non ti candidi come prossimo Sindaco? Avresti così la possibilità di rilasciarti tutte le autorizzazioni che credi opportune».

Si concentra, invece sull’amministrazione comunale Christian Simonelli, responsabile provinciale Movimento Giovani Toscani – Lega: «Un amministrazione che non garantisce il regolare svolgimento di un evento, che fa crescere il nome della città e aumenta esponenzialmente turisti e indotti al Comune – dice -, non è degna di nota. La colpa è anche di quella parte di cittadinanza bigotta e antica che non ha voglia di vedere la propria città invasa positivamente da persone da tutto il mondo. Come dice Mimmo D’Alessandro a Roma chiudono mezza città. A Lucca per un concerto un po’ più grande del solito, scoppiano polemiche dal rumore al traffico. Dai turisti al troppo carico internazionale».

«Lucca ha scelto altri cinque anni di Tambellini & Co – prosegue il responsabile dei giovani della Lega – e già ad un anno dalle elezioni dopo il regolare svolgimento della scorsa edizione, con il gran concerto di chiusura del 23 settembre 2017 dei Rolling Stones, iniziano le bagarre. Già il fatto che come afferma il patron D’Alessandro nessun membro della giunta comunale ha inaugurato il primo concerto di sabato scorso con l’augurio magari di una prospera e promettente manifestazione, fa capire quanto l’amministrazione Tambellini ha a cuore il Summer».

«Che dire – conclude -, peccato dover vedere un grande imprenditore che gira l’Italia facendo concerti di grande spessore con altrettanti ospiti di fama mondiale, non supportato e quasi trattato da ospite sgradito, in una città che grazie a lui è diventata sempre più internazionale e meta di turisti da tutto il mondo».